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Klasické Míša řezy nemusíte kupovat v cukrárně, s nadýchaným korpusem a tvarohem si je upečete doma

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Vypadá slavnostně, ale doma ho dělám hlavně ve chvíli, kdy chci vsadit na jistotu. Oblíbený Míša řez patří mezi ty moučníky, které znaly už naše maminky, a pořád fungují stejně dobře: měkký kakaový korpus, poctivá tvarohová vrstva a nahoře čokoládová poleva. Je to recept na plech, který se hodí na víkend, návštěvu i obyčejné odpoledne ke kávě.
Obrázek k receptu na Oblíbený Míša řez: Nadýchaný retro moučník s tvarohem a čokoládovou polevou, který chutná jako z dětství

Obrázek k receptu na Oblíbený Míša řez: Nadýchaný retro moučník s tvarohem a čokoládovou polevou, který chutná jako z dětství

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na Oblíbený Míša řez: Nadýchaný retro moučník s tvarohem a čokoládovou polevou, který chutná jako z dětství
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 25.10.2026 10:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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