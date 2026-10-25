Klasické Míša řezy nemusíte kupovat v cukrárně, s nadýchaným korpusem a tvarohem si je upečete doma

Míša řezy zná téměř každý, ale ne každý si je upekl jako svůj vlastní výtvor. Přitom je to jednoduchý a skvělý zákusek na domácí posezení u dobré kávy či pohoštění pro návštěvu. Míša řezy jsou jedním z těch moučníků, které se pekly už u našich maminek a ke kterým se pořád máme proč vracet: kakaový korpus, vrstva tvarohu a navrch čokoládová poleva. Plechový recept, který se hodí na víkend, pro návštěvu i jen tak ke kávě po obědě.
Na Míša řezech mě baví, že nejsou nijak
komplikované, ale po nakrájení působí čistě a upraveně. Doma jsme si je za roky trochu přizpůsobili. Občas přidám do krému víc citronové šťávy, jindy vezmu jemnější tvaroh z vaničky, když ho mám zrovna v lednici. Základ ale neměním: kakaový piškot, . Tahle trojice drží pohromadě celý recept a nejspíš i důvod, proč se Míša řezy pečou pořád dál. tvaroh a čokoláda
Malá poznámka z praxe: Pokud nespěcháte, dejte hotový plech na pár hodin do lednice. Krém zatuhne, poleva se srovná a nůž pak řeže mnohem poslušněji. Mně nejlépe chutnají až druhý den. Recept na tradiční poctivý Míša řez
Doba přípravy: 35 minut Doba pečení: 15 až 20 minut Chlazení: nejméně 2 hodiny Počet porcí: 16 až 20 kousků Ingredience pro přípravu Kakaový korpus:´ 4 ks vejce 120 g cukru krupice 4 lžíce teplé vody 3 lžíce oleje 120 g polohrubé mouky 20 g kakaa 1 lžička prášku do pečiva Tvarohový krém 500 g měkkého tvarohu 150 g másla 120 g moučkového cukru 1 ks vanilkového cukru 1 až 2 lžíce citronové šťávy Čokoládová poleva 100 g hořké čokolády 70 ml smetany ke šlehání 20 g másla Postup přípravy poctivého Míša řezu
1. Připravte si menší pekáček nebo plech a vyložte ho pečicím papírem. Troubu zapněte na
180 °C, nejlépe na horní a dolní ohřev.
2. Na korpus vyšlehejte
vejce s cukrem do světlé pěny. Dejte tomu několik minut. Když se tahle část odbyde, piškot už to později úplně nezachrání.
3. Do vyšlehaných vajec vmíchejte
teplou vodu a olej. Potom po částech přisypte prosátou mouku, kakao a prášek do pečiva. Míchejte už opatrně, spíš krátce, aby těsto zbytečně nespadlo.
4. Těsto rozetřete na připravený plech v co nejrovnoměrnější vrstvě. Pečte asi
15 až 20 minut. Korpus má být pružný a propečený, ale neměl by se vysušit.
5. Upečený korpus nechte opravdu vychladnout. Když se krém natře na teplý základ, povrch zvlhne a vrstvy pak nedrží tak pěkně, jak by měly.
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6. Na krém vyšlehejte změklé
máslo s moučkovým cukrem a vanilkovým cukrem dohladka. Pak postupně, po lžících, zašlehejte tvaroh a nakonec přidejte citronovou šťávu. Krém má být jemný, svěží a měl by se dobře roztírat.
7. Hotový
tvarohový krém naneste na vychladlý korpus. Nevynechte rohy a okraje, tam se při krájení často ukáže každá nerovnost.
8. Připravte polevu. Ve vodní lázni, případně velmi opatrně v malém kastrůlku, zahřejte
smetanu, přidejte nalámanou čokoládu a máslo. Míchejte, až bude směs hladká a lesklá.
9. Polevu nechte minutu nebo dvě stát a pak ji nalijte na tvarohovou vrstvu. Stěrkou ji lehce rozprostřete po celé ploše. Příliš horká poleva by mohla krém zbytečně povolit.
Foto: Cooky.cz, Polevu na náplň nalijte mírně vlažnou.
10. Plech uložte do lednice nejméně na
2 hodiny, klidně ale i déle. Podávejte dobře vychlazené, nakrájené na řezy. Zbytek nechte v lednici a snězte nejlépe do 2 až 3 dnů. Foto: Cooky.cz, Řezy krájejte a podávejte dobře vychlazené. Ještě pár rad na závěr: oblíbený Míša řez Pro jemnější krém se hodí tvaroh ve vaničce. Kostkový tvaroh udělá krém pevnější a chuťově víc tradiční. Při krájení pomůže nůž nahřátý v horké vodě. Po každém řezu ho otřete do sucha, poleva pak méně praská a kousky vypadají čistěji. Korpus raději nepřepečte. U Míša řezů je nejlepší, když zůstane měkký a lehce vláčný. Pokud chcete výraznější kakaovou chuť, přisypte do korpusu malou špetku instantní kávy. V hotovém moučníku ji nikdo nepozná, ale kakao pěkně vytáhne.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková