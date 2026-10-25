Princ Harry chce napravit vztahy s otcem a bratrem. Přiznal ale, že některé rodinné jizvy zůstávají napořád

Princ Harry, FOTO: DoD News Features, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons Princ Harry, FOTO: DoD News Features, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons Princ Harry, FOTO: DoD News Features, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons Princ Harry, FOTO: DoD News Features, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons Princ Harry, FOTO: DoD News Features, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons Princ Harry, FOTO: DoD News Features, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons Princ Harry, FOTO: DoD News Features, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
Princ Harry pobývá od konce letošního léta s rodinou ve Velké Británii a jeho vazby s králem Karlem III. i princem Williamem znovu poutají pozornost. V aktuálním rozhovoru popsal pocity ze ztráty rodinného kontaktu a svůj celkový pohled na vleklé spory. Zároveň prozradil, jakým způsobem by se podle něj měla komunikace se zbytkem rodiny v nejbližší době vyvíjet. Snaha o urovnání vztahů
Princ Harry chce vyřešit neshody s princem
a svým otcem králem Karlem III. V nedávném rozhovoru pro magazín GQ odpovídal na otázku, zda truchlí kvůli komplikovanému vztahu s otcem a bratrem. Williamem
„Ano, samozřejmě,“ odpověděl s tím, že se ho na to lidé často ptají. Podle něj jde o velmi pochopitelný problém pro spoustu lidí.
„Někteří lidé nechtějí, aby se to vyřešilo. Já to chci vyřešit,“ řekl v rozhovoru. Uvedl také, že se vším, co se na světě děje, je usmíření to nejdůležitější. Na otázku ohledně nápravy rodinných vztahů dodal: „Podívejte, jizvy zůstávají napořád.“ Opuštění minulosti by ale doporučil každému. Podle něj je ve světě a v životech lidí dost dramatu i bez pokračování rodinných problémů.
Jeho mluvčí následně upřesnil, že zmínka o některých lidech nebyla myšlena jako útok na bratra nebo jiného člena rodiny.
Návrat do Velké Británie
Harry, Meghan, sedmiletý Archie a pětiletá Lilibet žijí ve Spojeném království od konce letošního srpna. Přesunuli se tam po šesti letech strávených v Kalifornii. Své role v královské rodině opustili v roce 2020.
Už letos v červenci se celá rodina před samotným stěhováním soukromě setkala s králem Karlem III. Ten se v současnosti léčí s blíže nespecifikovanou formou rakoviny. Od přesunu do Británie si podle zdrojů magazínu Hola princ se svým otcem minimálně jednou volal a jejich vztah se daří postupně obnovovat.
U prince Williama ovšem podobný posun nenastal. Podle zdrojů z okolí rodiny ze strany staršího bratra nepřišel žádný krok k usmíření a brzké zlepšení situace nepůsobí pravděpodobně. Harry přitom loni v květnu v rozhovoru pro britskou stanici BBC uvedl, že by srovnání vztahů uvítal.
Údajná omluva za staré výroky
Britský deník Express letos začátkem října přišel s informací, že manželé doufají v usmíření s princem Williamem a princeznou Kate ohledně komentářů z roku 2021. Tehdy poskytli ostře sledovaný rozhovor moderátorce Oprah Winfrey. Zdroj magazínu People to ale popřel s tím, že pár žádnou omluvu neplánuje.
Právě zmíněné televizní vystoupení rodinné napětí výrazně prohloubilo. Meghan tehdy mimo jiné řekla, že před narozením Archieho probíhaly v královské rodině konverzace s obavami o barvu pleti budoucího potomka. Pár také obvinil personál paláce z necitlivosti k jejímu duševnímu zdraví.
Po ústupu z královských povinností a rozhovoru z roku 2021 manželé o rok později vydali dokumentární sérii na platformě Netflix a v roce 2023 vyšla Harryho autobiografická kniha. Nynější delší pobyt v Británii tak znovu obrací pozornost k narušeným rodinným vazbám. Zdroje z paláce nevylučují, že by k urovnání vztahu mezi oběma bratry mohlo výhledově dojít.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( abc30, hola).