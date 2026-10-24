Nádherně rozkvetlá zahrada od února do listopadu: Co zasadit právě nyní, aby příští rok hýřila barvami?

Nádherně rozkvetlá zahrada není jen výsadou zkušených zahradníků. Podívejte se, jaké rostliny vysázet do skalek a záhonů, aby vypadala i vaše zahrada jako z časopisu.
První květy už v únoru: Vsaďte na sněženky a čemeřice
Také chcete mít zahradu, ve které se první květy objeví v době, kdy se zima nechce svého panování ještě vzdát a poslední květy vydrží až do pozdního podzimu? Okrasná zahrada nevznikne náhodou. Její krása a tajemství spočívá ve správném výběru rostlin a ve správně načasované výsadbě.
Pohled na bílé květy sněženek, zasazené pod keři a stromy, kde mají dostatek světla, zatímco zahrada ještě odpočívá, exotické květy čemeřic nebo krokusy, které vystřídají narcisy společně s hyacinty. A pak už vykvétají první letničky, keře i stromy. Vždyť zahrada má v kterémkoliv ročním období co nabídnout. Inspirujte se výsadbou, která dodá vaší zahradě strukturu, barvy a nezaměnitelný vzhled.
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Březen a duben rozzáří krokusy, narcisy i modřence
Zahradu plnou barev udělají jarní cibuloviny. Krokusy, modřence, narcisy a další druhy vysázené teď na podzim se postarají o to, aby záhony od února neúnavně kvetly až do konce května.
Cibuloviny sázejte do skupin, nikoli do pravidelných jednotlivých řad. Záhon pak bude působit přirozeněji a květy vytvoří výraznější barevné kompozice. Většina cibulovin potřebuje propustnou půdu, v níž nebude dlouhodobě stát voda. Cibule se sázejí do hloubky odpovídající přibližně dvojnásobku až trojnásobku jejich výšky, vždy se ale řiďte pokyny na obalu.
Na podzim nezapomeňte ani na výsadbu hyacintů a tulipánů. Ty přinesou vaší zahradě další vlnu barev a vůní v průběhu celého jara.
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Od května do léta převezmou štafetu trvalky
Aby záhony po odkvětu cibulovin nezůstaly prázdné, doplňte je trvalkami. Podle stanoviště se hodí například šalvěj hajní, kakosty, třapatky nebo šanta. Některé trvalky začínají kvést už brzy na jaře, jiné rozkvétají až v létě a vydrží dlouho do podzimu.
Při výběru trvalek se řiďte tím, jaké potřebují stanoviště a vlhkost půdy. Poslední roky bývají české zahrady vystavené dlouhodobému suchu, proto se vyplatí vybírat takové kultivary, které nepotřebují příliš mnoho vody. Jedněm se bude lépe dařit na přímém slunci, jiné dají přednost stinnému stanovišti pod korunami stromů. Podzim je vhodným obdobím pro výsadbu řady odolných trvalek, pokud není půda přemokřená nebo promrzlá.
Léto a podzim až do listopadu
K létu neodmyslitelně patří výraznější barvy rozchodníků, třapatek a dlouho kvetoucích trvalek. Na konec sezony je dobré myslet na podzimní astry, chryzantémy a rozchodníky. Díky nim budou záhony zářivé i v říjnu a někdy ještě v listopadu, pokud to počasí dovolí.
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Jak plánovat zahradu krok za krokem
Při plánování zahrady se vyplatí kombinovat rostliny s různou dobou kvetení. Nespoléhejte pouze na jediný druh. Několik vhodně vybraných rostlin se bude v průběhu od jara do podzimu střídat a zajistí, že zahrada bude mít co nabídnout v kterémkoliv ročním období.
Začněte vysazovat jarní cibuloviny, doplňte je trvalkami a na pozdní sezónu vyberte podzimní druhy a okrasné trávy. Kompozici nezapomeňte doplnit o vyšší keře nebo stromy, které dodají zahradě v letních měsících stín a zahradě strukturu. Solitéry pak budou výraznou dominantou zahrady.
Tip redakce PlanetaZahrady
Právě podzim je ideální čas položit základ barevné zahrady na příští rok. Stačí promyslet a zkombinovat několik druhů okrasných trav, trvalek, cibulovin, keřů a stromů a první květy vás budou těšit už v únoru.
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Autor: Kristýna Franclová
Zdroj: PlanetaZahrady.cz
(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)