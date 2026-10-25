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Jeřabina rozzáří zahradu až do zimy. Její plody ale nejsou jen pastvou pro oči: připravíte z nich likér i domácí dobroty

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Jeřabina je strom, který zná prakticky každý. Na podzim ji zdobí červené dekorativní plody, které nejenže nádherně vypadají, ale mají i bohatou tradici v lidovém léčitelství …
Jeřabina rozzáří zahradu až do zimy. Její plody ale nejsou jen pastvou pro oči: připravíte z nich likér i domácí dobroty

Jeřabina rozzáří zahradu až do zimy. Její plody ale nejsou jen pastvou pro oči: připravíte z nich likér i domácí dobroty

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 25.10.2026 07:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta zahrady

Web je určen všem, kdo mají rádi zahradničení, pěstování a pobyt v přírodě. Přináší praktické rady pro péči o okrasné i užitkové rostliny, tipy na sezónní práce, inspiraci pro zahradní design i návody, jak vytvořit příjemné prostředí kolem domu.Čtenáři zde najdou informace o pěstování květin,...

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