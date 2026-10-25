Jeřabina rozzáří zahradu až do zimy. Její plody ale nejsou jen pastvou pro oči: připravíte z nich likér i domácí dobroty

Jeřabina je strom, který zná prakticky každý. Na podzim ji zdobí červené dekorativní plody, které nejenže nádherně vypadají, ale mají i bohatou tradici v lidovém léčitelství i kuchyni.
Jeřabina – dekorativní strom s extravagantními plody
Jeřabinu u nás zná asi každý. Na podzim ji zdobí trsy červených plodů, které jsou ozdobou parků, alejí, horských strání a v posledních letech také moderních zahrad. Věděli jste, že tento strom má bohatou tradici v lidové kuchyni a léčitelství? Pomáhá lidem, ptákům i včelám a nabízí bohatou inspiraci pro výrobu tradičních receptů, likérů a poslouží i jako přírodní dekorace.
Jeřabina rozzáří zahradu až do zimy. Její plody ale nejsou jen pastvou pro oči – podzimní výzdoba z jeřabin. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Druhy jeřabin
Jeřabina patří do rodu Sorbus, který představuje širokou škálu odrůd i druhů. Některé jeřabiny rostou divoce v přírodě, šlechtěné druhy pak najdeme v parcích a stále častěji také v moderních zahradách. Nejznámějšími kultivary jsou:
– má výrazné listy se stříbřitě plstnatým rubem. V zahradách vynikne jako solitér a díky šedavé barvě listů dodá zahradě středomořskou atmosféru. Jeřáb muk (Sorbus aria)
– je nejtypičtějším druhem jeřabiny, který je na podzim zdoben trsy červených plodů. Je velice odolný a můžeme ho vidět prakticky po celé Evropě. Jeřáb obecný (Sorbus aucuparia)
– tato jeřabina je speciálně vyšlechtěná u nás. Plody jsou oproti jeřábu obecnému sladší a dají se jíst i syrové. Jeřáb moravský – sladkoplodý
– v posledních letech se jeřáb šlechtí do kultivarů s různě barevnými plody, od růžové, přes oranžovou až bílou. Často se vysazuje v parcích, alejích u cest nebo zahradách. Okrasné jeřáby Čtěte také: Nádherně rozkvetlá zahrada od února do listopadu: Co zasadit právě nyní, aby příští rok hýřila barvami? Jeřabina rozzáří zahradu až do zimy. Její plody ale nejsou jen pastvou pro oči – jak pěstovat jeřabinu. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Jak pěstovat jeřabinu
Stromy jeřábů patří k nejodolnějším stromům v našich klimatických podmínkách. Daří se jim v nížinách i v horských oblastech. Nevadí jim ani silné mrazy a dobře snášejí i nehostinné půdy.
Klima: Jeřabinám se dobře daří v nížinách i v horských oblastech. Není výjimkou, že jeřabinu najdete i na nehostinných podhorských loukách, kde by jiný strom jen těžko vydržel. Stanoviště: Nejlépe se jim daří na slunném místě, ale nevadí jim ani polostín. Půda: Dobře prospívají v lehčí a dobře propustné zemině, nemají však rády dlouhodobé přemokření. Čtěte také: Péče o túje před zimou: Co udělat na podzim, aby na jaře zůstaly krásně zelené Jeřabina rozzáří zahradu až do zimy. Její plody ale nejsou jen pastvou pro oči – recepty z jeřabin. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Léčivé účinky jeřabin
Zatímco dnes se jeřabiny používají především pro ozvláštnění
podzimních dekorací, dříve je naši předci používali v lidovém léčitelství. Dnes víme, že plody jeřabin jsou plné vitaminu C a antioxidantů. Proto mohou být skvělým pomocníkem při nejrůznějších zdravotních potížích, jako jsou: Ledviny a močové cesty: čistí vylučovací systém a působí močopudně. Trávení: fungují jako přirozené projímadlo a podporují tvorbu žluči. Imunita a dýchací cesty: nálev podporuje obranyschopnost a pomáhá při nachlazení. Antiseptikum: užívají se při zánětech dutiny ústní, bolestech v krku nebo drobných kožních problémech. Čtěte také: Rododendron: Nádherný keř, který na podzim potřebuje tuto péči, jinak na jaře nemusí kvést Recepty z jeřabin
Plody jeřabiny obecné jsou trpké, proto se hodí především k usušení a povaření. Dobré je také plody nejdříve nechat přemrznout, čímž se promění v chutnou surovinu. Pozor – v syrovém stavu mohou způsobit zažívací potíže! Sirupy a marmelády: vařené jeřabiny s medem se promění v chutný sirup a marmeládu, které uchovají jejich vitaminy. Čaj: sušené plody stačí zalít horkou vodou a nechat louhovat asi 10 minut. Čaj dodá sílu při podzimní únavě a nachlazení. Likér: po přemrznutí plody naložíme do alkoholu s kořením a cukrem. Po několika týdnech macerace získáme likér podporující trávení. Omáčky: stejně jako brusinky se jeřabiny hodí ke steakům, divočině nebo zvěřině. Tip redakce PlanetaZahrady
Jeřabiny jsou
stromy, které dodají zahradě dynamiku, výšku, krásu a v neposlední řadě užitek i léčivou sílu. Tento pro nás už tradiční strom bude důležitým prvkem vaší zahrady po celý rok. Brzy na jaře přiláká svými květy opylovače, v létě dodá zahradě stín, na podzim využijete jeho plody a v zimě poskytne potravu ptactvu.
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Autor:
Kristýna Franclová
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(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)