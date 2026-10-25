Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Brno se postavilo za veřejnoprávní média. Na náměstí Svobody protestovaly tisíce lidí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Brněnské náměstí Svobody zaplnili v sobotu odpoledne občané, kteří přišli na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii. Protestovali tak proti vládním změnám financování médií veřejné služby.
Brno se postavilo za veřejnoprávní média. Na náměstí Svobody protestovaly tisíce lidí

Brno se postavilo za veřejnoprávní média. Na náměstí Svobody protestovaly tisíce lidí

Zdroj: Kateřina Pospěchová
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 11:00

Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Řidička zaparkovala na trávníku. Nyní je podezřelá z trestného činu
Řidička zaparkovala na trávníku. Nyní je podezřelá z trestného činu
Vědci zkoumají, jak vhodně podpořit ohrožené druhy v hospodářských lesích
Vědci zkoumají, jak vhodně podpořit ohrožené druhy v hospodářských lesích

Vědci zkoumají, jak lépe podpořit ohrožené druhy živočichů a rostlin v hospodářských lesích tím, že budou...

Cenu Muzea romské kultury získala spisovatelka Květoslava Podhradská
Cenu Muzea romské kultury získala spisovatelka Květoslava Podhradská

Cenu Muzea romské kultury letos získala romská autorka Květoslava Podhradská, jejíž tvorba je úzce spjatá s...

Bučovice získají nový komunitní prostor. Nabídne domov dvanácti osobám s postižením
Bučovice získají nový komunitní prostor. Nabídne domov dvanácti osobám s postižením

Nový komutní prostor pro osoby s fyzickým postižením vznikne v Bučovicích. Objekt poskytne dvě domácnosti...

Tisíce Brňanů odmítly plánované změny financování ČT a ČRo. Nebudeme mlčet, skandovaly
Tisíce Brňanů odmítly plánované změny financování ČT a ČRo. Nebudeme mlčet, skandovaly

Vlajky, buchty i transparenty. Tisíce lidí se v sobotu sešly na brněnském náměstí Svobody, aby vyjádřily...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.