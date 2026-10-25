Brno se postavilo za veřejnoprávní média. Na náměstí Svobody protestovaly tisíce lidí

Brno se postavilo za veřejnoprávní média. Na náměstí Svobody protestovaly tisíce lidíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Brno se postavilo za veřejnoprávní média. Na náměstí Svobody protestovaly tisíce lidíZdroj: Kateřina Pospěchová
Článek byl publikován 25.10.2026 11:00
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Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →