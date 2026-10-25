Kde se natáčel F. L. Věk: Rodná Dobruška byla příliš moderní, pražské lokace nahradila jiná místa a města

Při natáčení historického seriálu F. L. Věk počátkem 70. let hledal režisér František Filip lokace především na východě Čech. Skutečná Dobruška byla v té době už příliš moderní, a tak ji musela nahradit jiná místa. Televizní štáb využil zachovalé centrum Nového Města nad Metují, prostory broumovského kláštera i venkovské roubenky v Machově a Slavoňově.
Dobruška byla pro štáb příliš moderní
Skutečný František Vladislav Hek, který posloužil jako předloha pro postavu F. L. Věka, žil v Dobrušce. Režisér tam ale natáčet nemohl, okolí totiž neodpovídalo historickým reáliím. Přestože Hekův dům ve městě stál a přečkal dva velké požáry, do seriálu F. L. Věk se z Dobrušky dostal pouze hřbitovní kostel sv. Ducha. Filmaři ho využívali pro záběry, ve kterých František město opouští nebo se do něj vrací.
Nové Město nad Metují posloužilo jako Praha i Králíky
Hlavní náhradou za Dobrušku se stalo Nové Město nad Metují. Městská památková rezervace tehdy zůstala bez modernějších zásahů a poskytla tak vhodné exteriéry. Přímo na náměstí stojí dům s podloubím. Ten pak představoval kupecký krám rodiny Věkových. V budově, kde před narozením Bedřicha Smetany krátce žila jeho rodina, v současnosti funguje cukrárna. Náměstí se objevuje také ve scéně, kdy Márinka vypráví o české historii, a místní kostel posloužil jako dějiště seriálové svatby.
Filmaři v Novém Městě nad Metují našli lokace i pro další příběhová místa. Budova muzea se proměnila v hostinec v Králíkách, kde se Věk setkává s Václavem Thámem. Zámecké zahrady zase ztvárnily zahradu strahovského kláštera v Praze, přičemž v některých záběrech je vidět velká zámecká věž. V ulici Na Zadomí nedaleko zámku štáb nasnímal dvorek kupeckého domu, na kterém František po návratu štípá dříví.
Strahovský klášter nahradily prostory v Broumově
Ani interiéry pražského strahovského kláštera nevznikaly v hlavním městě. Štáb využil rozsáhlé a tehdy poměrně prázdné prostory benediktinského kláštera v Broumově. Mohutné schodiště, na kterém se malý František klaní císaři Josefu II., dnes slouží jako vchod do místního muzea. Chodba s freskou, přes kterou chlapec vstupoval do knihovny, ovšem přístupná není. Po natáčení se do kláštera nastěhoval archiv a prostor dostal trvalé osvětlení.
Broumovská klášterní knihovna se v seriálu objevuje, zakázané knihy s označením libri prohibiti se ale ve skutečnosti nacházejí až v prvním patře. Beze změny se do záběrů dostal tamní kostel. Samotný hřbitov u dřevěného broumovského kostela pak posloužil pro natáčení pohřbu pátera Vrby.
Věkův rodný dům filmaři objevili v Nízké Srbské
Pro venkovské scény putovala produkce na další místa východních Čech. Záběry rodného domu Věkových vznikaly v obci Nízká Srbská u Machova, kde stojí stará roubená kovárna z roku 1799. V samotném Machově využili filmaři také historickou Žalmanovu chalupu. Pohřeb Františkova otce se natáčel u kostela svatého Jana Křtitele v obci Slavoňov, který tvoří kulisu i v závěrečných scénách. Třináctý díl s těmito záběry se ale po dokončení nakonec neodvysílal a zůstal dvacet let uzavřený v trezoru.
Seriál F. L. Věk můžete sledovat v neděli 25. října od 11:10 na ČT1.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (filmovamista, hradec.rozhlas, rychnovsky.denik).