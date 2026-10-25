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Nacisté stvořili absolutní zbraň zkázy. Přísně utajovanou pumu ovládal joystick rovnou z letadla

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Německá tajná zbraň Fritz X byla první naváděnou pumou historie. Zjistěte, jak rádiem řízená střela zničila chloubu italského loďstva i spojenecké lodě.
Německá protilodní klouzavá puma Fritz X s křídly a prstencovými ocasními plochami v muzeu.

Německá protilodní klouzavá puma Fritz X s křídly a prstencovými ocasními plochami v muzeu.

Zdroj: U.S. Air Force / Wikimedia volné dílo
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 25.10.2026 11:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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