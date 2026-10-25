Nacisté stvořili absolutní zbraň zkázy. Přísně utajovanou pumu ovládal joystick rovnou z letadla

Spojenečtí námořníci v září 1943 s hrůzou sledovali, jak padající německá puma uprostřed letu náhle změnila směr a neomylně zasáhla cíl. Přísně utajovaná klouzavá bomba Fritz X byla první chytrou zbraní historie, kterou německý operátor řídil pouhým pohybem joysticku.
Námořní bitvy druhé světové války rozhodovala letadla shazující klasické gravitační bomby a torpéda. Zásah manévrující válečné lodi z velké výšky byl však otázkou náhody a vyžadoval shoz stovek tun munice. Velení německé Luftwaffe si bylo tohoto omezení dobře vědomo a již před vypuknutím války spustilo tajný program přesně naváděné munice. Výsledkem byla zbraň, která předběhla svou dobu o celá desetiletí. Historické exempláře uchovávané ve sbírkách amerického muzea
Smithsonian National Air and Space Museum i britského leteckého muzea Royal Air Force Museum dokládají, že tato německá zbraň položila základy moderního elektronického válčení. Přísně střežený projekt z německých laboratoří
Z hloupých bomb se stala přesná hrozba. Jak levná křídla UMPK změnila taktiku ruského letectva
Vývoj pumy začal již v roce 1938 pod vedením inženýra Maxe Kramera v Německém zkušebním ústavu pro letectví. Cíl byl jasný: vytvořit těžkou protipancéřovou bombu, která by dokázala prorazit silně pancéřované paluby moderních bitevních lodí a kterou by bylo možné po odhozu dálkově navádět na pohybující se cíl.
Základem se stala standardní průbojná puma o hmotnosti čtrnáct set kilogramů. Konstruktéři k ní přidali čtyři malá nosná křídla uprostřed těla a kruhový prstencový ocasní stabilizátor. Na odtokových hranách ocasních ploch umístili speciální kmitající elektromagnetické plošky, takzvané spoilery, které svým vychylováním měnily proudění vzduchu kolem zbraně.
Řízení rádiem a joystick v rukou bombometčíka
Způsob navádění byl na svou dobu neuvěřitelně pokročilý. Puma po odhozu z bombardéru Dornier Do 217 padala volným pádem z výšky přes pět tisíc metrů. Bombometčík v přídi letounu sledoval její dráhu přes zaměřovač Lotfe. Aby zbraň neztratil z dohledu, na její zádi hořela jasná dýmovnice a blikala noční signální lampa.
Operátor držel v ruce malý joystick, kterým vysílal rádiové korekční povely přes kódovaný vysílač systému Kehl. Přijímač na palubě pumy přenášel signály na servomotory řídicích ploch. Bomba při střemhlavém letu překonávala rychlost zvuku a díky své kinetické energii a tvrzené ocelové špici dokázala prorazit až dvacet centimetrů silný pancíř.
Letoun Luftwaffe během zkoušek s podvěšenou těžkou klouzavou pumou Fritz X pod křídlem. Zkáza pýchy italského námořnictva
Skutečný šok zažil svět devátého září 1943. Po podpisu italského příměří vyplula italská flotila z přístavu La Spezia, aby se vzdala Spojencům na Maltě. Hitler toto rozhodnutí považoval za zradu a vyslal bombardéry s novou tajnou zbraní.
Italská vlajková bitevní loď Roma, moderní chlouba námořnictva, plula v doprovodu dalších lodí poblíž Sardinie, když se na nebi objevily německé bombardéry letící mimo dosah protiletadlových děl. Z oblohy se s ohlušujícím svistem snesla puma Fritz X. Zbraň prorazila celou lodní konstrukci skrz na skrz a vybuchla pod kýlem. Druhá naváděná puma zasáhla přední dělovou věž a odpálila muniční sklad. Kolos o výtlaku čtyřicet pět tisíc tun se během dvaceti minut rozlomil na dvě části a potopil se i s více než dvanácti sty námořníky.
Peklo u Salerna a těžký zásah bitevní lodi Warspite
O několik dní později Němci nasadili své řízené pumy proti spojeneckému vylodění u italského Salerna. Výsledky byly pro spojenecké velitele děsivé. Puma Fritz X přímo zasáhla americký lehký křižník Savannah, kde prorazila střechu dělové věže a zabila dvě stě mužů posádky.
O další dva dny později se terčem stala slavná britská bitevní loď Warspite. Těžká řízená puma zasáhla loď přímo za komínem, prorazila šest ocelových palub a vybuchla v kotelně. Exploze vyrvala obrovskou díru v trupu lodi, zaplavila strojovny a legendární válečné plavidlo muselo být vyřazeno z boje na dlouhé měsíce.
Prstencové ocasní plochy pumy Fritz X ukrývaly rádiové přijímače a ovládané elektromagnetické spoilery. Technické parametry naváděné pumy Fritz X
Přehled základních konstrukčních a technických parametrů německé protilodní klouzavé pumy Ruhrstahl SD 1400 X.
Konstrukční parametr Hodnota u pumy Fritz X Oficiální tovární označení Ruhrstahl SD 1400 X nebo PC 1400 X Celková hmotnost zbraně Čtrnáct set kilogramů Hmotnost bojové trhaviny Tři sta dvacet kilogramů litého amatolového složení Celková délka těla pumy Tři celé a třicet dva setin metru Rozpětí středních křídel Jeden celý a čtyřicet setin metru Průměr těla pumy Padesát šest centimetrů Způsob dálkového navádění Rádiové povely vysílače Kehl a přijímače Strassburg Pracovní rádiová frekvence Přibližně čtyřicet osm až padesát megahertzů Maximální rychlost při střemhlavém letu Až tisíc třicet čtyři kilometrů za hodinu Hlavní nosné bombardéry Dornier Do 217 a Heinkel He 177 Greif
Srdce vaší mikrovlnky dříve pohánělo válečné radary. Historka s čokoládou tají to hlavní Zrození moderního elektronického boje
Brutální úspěch německé tajné zbraně vyvolal mezi spojeneckými inženýry okamžitou panickou reakci. Vědci horečně zkoumali zbytky trosek a zachycené rádiové frekvence. Zjistili, že německý systém Kehl vysílá na frekvenci kolem padesáti megahertzů.
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Během několika týdnů Američané a Britové vyvinuli a na lodě namontovali první elektronické rušičky. Jakmile německý bombardér vypustil pumu a začal ji navádět, spojenecký rušič zaplavil frekvenci šumem. Zmatená puma ztratila řízení a dopadla neškodně do moře stovky metrů od lodí. První chytrá zbraň historie tím odstartovala věk moderního radioelektronického boje, který dnes rozhoduje každou válku na světě.
Zdroje fotografií Německá rádiem naváděná puma Fritz X: U.S. Air Force / Wikimedia volné dílo Letoun Luftwaffe s podvěšenou pumou Fritz X: San Diego Air and Space Museum Archives / Wikimedia volné dílo Detail řídicích ploch pumy Fritz X: Geni / Wikimedia CC 3.0