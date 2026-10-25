Borůvkový koláč s křupavou drobenkou: Jemné těsto a šťavnaté ovoce v oblíbeném domácím moučníku

Borůvkový koláč mám v létě jako jistotu, ke které se vracím bez dlouhého přemýšlení. Stačí, aby se na trhu objevily první tmavé bobule, případně aby někdo přinesl misku z lesa, a je rozhodnuto. Letos jsem znovu vytáhla recept na kynuté těsto se sádlem. Trochu staromódní věc, možná, ale hned po prvním plechu mi bylo jasné, proč jsem u něj kdysi zůstala. Kynuté těsto, borůvky popraskané v troubě a šťáva, která se vsákne tak akorát – tohle je zkrátka domácí pečení bez velkých řečí.
Těsto se sádlem se chová jinak než máslové. Je poddajnější, ovoce ho tolik nerozmočí a ještě druhý den nebývá suché, což se u kynutých koláčů počítá. nahoře obstará to, co má: trochu křupnutí, máslovou vůni a zlatý okraj. U nás doma mizí tenhle koláč většinou dřív, než stihnu dát vařit kávu. Kdo má rád tvaroh, může ho samozřejmě rozetřít mezi těsto a Drobenka borůvky. Tentokrát ale nechávám recept v nejjednodušší podobě: kynutý základ, borůvky a drobenka.
Můj tip: Borůvky před vysypáním na těsto promíchejte s jednou lžící hladké mouky. Není to žádný trik pro efekt, opravdu to pomůže. Mouka zachytí část šťávy, kterou ovoce při pečení pustí, a spodní vrstva koláče pak nezůstane mokrá. Při krájení je to znát. Recept na kynutý borůvkový koláč s křupavou drobenkou
Z uvedeného množství vyjde jeden plech, zhruba
30 × 40 cm, tedy asi 12 až 15 porcí podle toho, jak štědře krájíte. Celková délka přípravy: přibližně 2 hodiny Ingredience k přípravě Kynuté těsto 250 g hladké mouky 100 g polohrubé mouky špetka soli 1 lžička cukru krupice přibližně 12 g čerstvého droždí (menší polovina standardní kostky) 200 ml vlažného mléka 1 vejce 50 g sádla (nebo másla či neutrálního oleje) Drobenka 150 g hrubé mouky 80 g cukru krupice 80 g studeného másla Náplň 400 až 500 g čerstvých nebo mražených borůvek 1 lžíce hladké mouky (na obalení bobulí) cukr na posypání borůvek podle chuti Postup přípravy borůvkového koláče s drobenkou
1. Začněte kváskem. Do menší misky rozdrobte
droždí, přisypte lžičku cukru a přilijte tři lžíce vlažného mléka z odměřeného množství. Promíchejte a nechte asi 10 minut stát někde v teple. Kvásek by měl napěnit a začít typicky vonět. Když se ani po chvíli nehýbe, bývá problém v droždí; v takovém případě je lepší vzít nové.
2. Do větší mísy prosejte
hladkou a polohrubou mouku, přidejte špetku soli a uprostřed udělejte důlek. Vlijte do něj vzešlý kvásek, zbytek vlažného mléka a přidejte vejce. Vařečkou, případně rukou, spojte všechno do hrubšího těsta. V této fázi ještě nemusí vypadat uhlazeně.
3. Přidejte
sádlo, případně změklé máslo, a těsto pořádně propracujte. Počítejte alespoň s 8 až 10 minutami hnětení. Nejdřív může sádlo po těstě klouzat a člověk má pocit, že se to nespojí, ale spojí. Výsledkem má být hladké, pružné těsto, které se výrazně nelepí na ruce. Mísu přikryjte utěrkou a nechte kynout na teplém místě 45 minut, nebo dokud těsto zhruba nezdvojnásobí objem. Mezitím si udělejte drobenku
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4. Do mísy nasypte
hrubou mouku a cukr, přidejte na kousky nakrájené studené máslo a prsty rychle zpracujte na hrubé hrudky. S máslem se nemažte zbytečně dlouho, teplem rukou rychle měkne. Hotovou drobenku dejte do lednice, ať zůstane pevná.
5. Troubu nastavte na
180 stupňů, u horkovzduchu stačí 160 stupňů. Plech vyložte pečicím papírem. Vykynuté těsto přesuňte na lehce pomoučněnou plochu, krátce ho prohněťte a rozválejte, nebo rukama vytáhněte na velikost plechu. Ideální výška je přibližně 1 cm. Rohy bývají trochu vzdorovité, tam pomůže nechat těsto minutu odpočinout a pak ho dotáhnout.
6. Borůvky opláchněte a osušte. Přesypte je do misky, přidejte
lžíci hladké mouky a opatrně promíchejte, aby se obalily ze všech stran. Když jsou kyselejší, přidejte ještě lžičku cukru. U hodně sladkých lesních borůvek to často ani není potřeba.
7. Borůvky rozprostřete po těstě co nejrovnoměrněji. Není nutné je zatlačovat dolů, při pečení si sednou samy. Z lednice vezměte připravenou drobenku a nasypte ji přes ovoce. Někde jí bude víc, někde míň, to koláči nijak neuškodí.
8. Plech vložte do vyhřáté trouby a pečte
30 až 35 minut. Hotový koláč poznáte podle zlaté drobenky a propečených okrajů těsta. Pokud by drobenka tmavla moc rychle, položte na plech na posledních 10 minut volně alobal.
9. Po vytažení z trouby nechte koláč na plechu odpočinout
alespoň 20 minut. Krájet ho hned se nevyplácí, horká borůvková šťáva je řídká a těsto se snadno trhá. Podávat se dá jen tak, případně s kopečkem zakysané smetany. Foto: Cooky.cz, Borůvkový koláč Tipy redakce: Mražené borůvky místo čerstvých: Použít je můžete bez obav, jen je předem nerozmrazujte. Nasypte je na těsto rovnou z mrazáku. Pustí šťávu postupněji a koláč se tolik nerozmočí. Pečení se může protáhnout asi o 5 minut. Sádlo vs. máslo: Sádlo dělá těsto jemné a vláčné i druhý den. Máslo ho nahradí dobře, jen výsledek bývá o něco pevnější. Olej použít lze také; koláč pak působí lehčeji, ale ztratí část vůně. Drobenka nesmí být moučná: Když drobenka po upečení zůstane světlá, suchá a sypká, příště přidejte zhruba o 10 g másla víc. Dobrá drobenka se drží v nepravidelných hrudkách a v troubě zezlátne do křupava. Variace s tvarohem: Pokud chcete přidat tvarohovou vrstvu, smíchejte 250 g plnotučného tvarohu, jedno vejce, 60 g cukru a vanilku. Směs rozetřete na těsto ještě před borůvkami. Dobu pečení prodlužte na 40 až 45 minut a propečení zkontrolujte párátkem.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková