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Borůvkový koláč s křupavou drobenkou: Jemné těsto a šťavnaté ovoce v oblíbeném domácím moučníku

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Kynutý borůvkový koláč s drobenkou je jedna z těch klasik, které se v domácí kuchyni prostě nedají přebít. Vláčné těsto se sádlem, vrstva šťavnatých borůvek a křupavá drobenka navrchu. Recept, který voní celým domem a zmizí z plechu dřív, než vychladne.
Obrázek na recept na borůvkový koláč

Obrázek na recept na borůvkový koláč

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na borůvkový koláč
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 25.10.2026 11:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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