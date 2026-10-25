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Umakart měl papírový základ. Paneláková koupelna přesto nebyla krabice od bot

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Umakart vznikal lisováním papíru napuštěného pryskyřicemi. Celá stěna bytového jádra však zahrnovala i výplň a kostru, které se podle provedení lišily.
Vzorky laminátu s různými dekory rozložené do kruhového vějíře

Vzorky laminátu s různými dekory rozložené do kruhového vějíře

Zdroj: Андрей Перцев 1967 / Wikimedia / CC0 / zmenšeno
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 10:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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