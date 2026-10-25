Umakart měl papírový základ. Paneláková koupelna přesto nebyla krabice od bot

Tvrdý a hladký umakart měl překvapivě papírový základ. Když se ale řekne umakartové jádro, mluvíme o celé konstrukci koupelny a toalety, ve které byl laminát jen jednou ze součástí.
Umakart má v dějinách paneláků zajištěné místo. Jenže pod jedním známým slovem se snadno schovají dvě různé věci: materiál na povrchu a příčka, která oddělovala koupelnu od zbytku bytu. Širší příběh sídlišť a jejich vybavení jsme popsali v článku o
panelácích a bytových jádrech. Teď se podíváme blíž k samotné desce. Papír, který prošel lisem
Odborná databáze
Sochy a města řadí umakart mezi vysokotlaké lamináty, označované zkratkou HPL. Popisuje několik vrstev papíru napuštěných fenolformaldehydovou a melaminformaldehydovou pryskyřicí. Ty se za vysoké teploty a tlaku slisovaly v tvrdý materiál. Papír tedy nebyl jen obalem nebo pomocníkem při výrobě. Patřil přímo do výsledné desky.
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Princip dobře ukazuje i
popis současných vysokotlakých laminátů od výrobce Abet Laminati. Základ tvoří kraftový papír napuštěný fenolovou pryskyřicí, povrch pak dekorativní vrstva s melaminovou pryskyřicí. Následuje lisování za tepla. Jde o vysvětlení příbuzné technologie, nikoli o recepturu každé historické desky československého umakartu. Dekorativní vrstva dává laminátu vzhled, jeho základ však tvoří papír s pryskyřicí. Snímek ukazuje příbuzný laminát Formica, nikoli řez historickým bytovým jádrem. Stilfehler / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Po této úpravě vznikne kompozit s vlastnostmi, které od obyčejného listu papíru nečekáme. Papírový původ proto neznamená, že koupelnu obkládaly volně slepené čtvrtky. A laminát není ani totéž co dřevotřísková deska, na kterou jej lze nalepit. Jedno je povrchový materiál, druhé jeho podklad.
Uvnitř příčky byl další příběh
Podobné rozlišení potřebujeme u bytového jádra.
Práce Anežky Skřivanové z ČVUT popisuje v oddílu o rekonstrukci jader skladbu s kostrou z dřevěných hranolů, umakartovým opláštěním a výplní z pěnového polystyrenu. To už nejsou vrstvy papíru uvnitř laminátu, ale jednotlivé části celé stěny. Tvrdý povrch byl její tváří, nikoli celým tělem.
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Navíc neexistoval jeden univerzální sendvič pro všechny domy. Autoři odborného článku ve
Sborníku vědeckých prací VŠB z roku 2011 při rozboru konkrétní rekonstrukce v soustavě OP 1.11 uvádějí sololit, dřevěný rám a voštinovou výplň. Tento příklad je důležitý právě svou odlišností. Známé označení jádra samo o sobě nezaručuje stejný materiál pod povrchem.
Máme tedy dvě úrovně vrstev. V samotném umakartu se skládá papír s pryskyřicemi. Ve stěnovém dílci se spojuje opláštění, výplň a výztužná kostra. Když se obojí zkrátí na „papírovou koupelnu“, pointa sice pobaví, ale konstrukce se z vysvětlení vytratí.
Dekor neprozradí, co drží stěnu
Tvrdost povrchu a tuhost celé příčky proto nejsou stejná vlastnost. Hladká deska může být součástí lehké stěny a její povrch neprozradí, kde uvnitř vede rám nebo jakou má dílec výplň. Ze samotného lesku ani ze vzoru nelze vyčíst skladbu koupelny. Stejně tak výstavní sestava s vanou a dobovým vybavením ukáže vzhled interiéru, ale skrytou konstrukci za ním neodhalí.
Výstavní koupelna připomíná dobové vybavení, skrytou skladbu stěn však neukazuje. Samotný dekor neprozradí, jakou má příčka výplň a kostru. Hugo / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Umakart se přitom podle databáze Sochy a města uplatňoval také na nábytku a dalších interiérových prvcích. Koupelna byla jedním z jeho využití. Při pohledu na dochovaný kus tak stojí za to položit dvě otázky: z čeho je pohledová vrstva a z čeho je celý dílec. Teprve druhá odpověď ukáže, co se za známým dekorem skutečně skrývá.