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Bitvy napříč dějinami: Francouzští rytíři měli u Azincourtu početní převahu. Bahno a úzké bojiště jim ji vzaly

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Když se 25. října 1415 střetli Angličané s Francouzi u Azincourtu, postavení krále Jindřicha V. nevypadalo dobře. Jeho vojsko bylo unavené, početně slabší a potřebovalo se dostat do bezpečí. Přesto dosáhlo nečekaného vítězství. Populární příběh přisuzuje rozhodující roli dlouhým lukům, skutečnost však byla složitější a zajímavější.
Bitvy napříč dějinami: Francouzští rytíři měli u Azincourtu početní převahu. Bahno a úzké bojiště jim ji vzaly

Bitvy napříč dějinami: Francouzští rytíři měli u Azincourtu početní převahu. Bahno a úzké bojiště jim ji vzaly

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 11:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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