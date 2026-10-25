Topíte v krbu dřevem? Využijte popel jako kvalitní hnojivo. Stačí vědět, kde ho můžete bezpečně použít!

Topíte v kamnech dřevem? Získaný popel můžete použít jako kvalitní hnojivo na některé záhony. Nic vás nestojí a výsledky vás překvapí už po několika týdnech.
Využijte palivové dřevo do posledního uhlíku
Zapálit si oheň v krbu, udělat si pohodlí v křesle se šálkem horkého čaje a užívat si teplo domova, zatímco venku panuje ruch podzimu, je k nezaplacení. Ale věděli jste, že
topit dřevem neznamená pouze ušetřit výdaje spojené s vytápěním a navození útulné podzimní atmosféry u vás doma, ale je to také jeden ze způsobů, jak dopřát zahradě kvalitní hnojivo?
Dřevěný popel totiž nemusí nutně skončit jako odpad v popelnici. Pokud pro
vytápění používáte pouze čisté palivové dřevo, popel můžete použít jako kvalitní hnojivo na zahradě. Minerální látky obsažené v popelu dodají záhonům sílu a vitalitu. Je ovšem dobré vědět, kterým rostlinám popel prospívá a kde může naopak uškodit. Čtěte také: Výhřevnost dřeva a délka hoření podle tvrdosti: chytrá tabulka ukáže, které palivové dřevo hřeje nejdéle Topíte v krbu dřevem – Využijte popel jako kvalitní hnojivo – Popel je přirozeným zdrojem draslíku. Foto: PlanetaEkonomiky.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Popel je přirozeným zdrojem draslíku
Popel může podle zahradnické společnosti RHS obsahovat až 3 % draslíku a další minerální látky, které rostliny potřebují pro tvorbu květů a plodů. Větší podíl draslíku má popel z mladého dřeva, například z větví po podzimní prořezávce stromů a keřů.
Kromě toho je popel zásaditý, takže zvedá pH půdy. Samotné přimíchání dřevěného popela do zeminy ovšem nezaručuje její dezinfekci ani odstranění škodlivin.
Čtěte také: Levné brikety a dřevo mohou vyjít draho. Kominíci varují před zanášením komínů i rizikem požáru Pozor na úskalí popela
Pro bujný růst rostlin a bohatou úrodu potřebuje plodová rostlina hodnotu pH kolem 6,5. Před použitím popela můžete obsah pH zjistit pomocí testeru. Při pravidelném dosypávání popela je důležité sledovat hodnotu pH, protože je důležité, aby v užitkových záhonech nepřekročila 7,5. Pokud však pěstujete košťálovou zeleninu, tam s popelem šetřit nemusíte. Pokud košťálovou zeleninu trápí nádorovitost, vyšší hodnota pH půdy může naopak pomoci.
Topíte v krbu dřevem – Využijte popel jako kvalitní hnojivo – Kolik přidat popela na zeleninový záhon. Foto: PlanetaEkonomiky.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Kolik přidat popela na zeleninový záhon?
Na zeleninový záhon, kde se pěstují rajčata, papriky, okurky a další běžná plodová zelenina, stačí přisypat 50 až 70 gramů popela na metr čtvereční. Popel rozsypte na půdu na konci zimy a zapravte jej do zeminy pomocí hrábí nebo rytím. Popel stihne s vlhkou půdou reagovat ještě před jarním sázením a setím.
Pokud nechcete mít v záhonu větší kusy nespálených uhlíků, můžete popel přesít. Do té doby, než jej použijete v záhonech, ho skladujte v suchu.
Čtěte také: Kolik bere německý elektrikář oproti českému? Rozdíl může přesáhnout 50 tisíc měsíčně Jak přidat popel do kompostu a k dalším rostlinám v zahradě
Popel z palivového dřeva se dá použít i do kompostu. Každých 15 cm materiálu zasypte slabou vrstvou popela.
Tip redakce: Samotný popel nepoužívejte jako běžný mulč kolem rostlin. Při nadměrném použití může zvýšit pH půdy a narušit dostupnost živin. Kam popel nepatří: Na záhon určený pro brambory – zásaditá půda podporuje strupovitost hlíz. Ke kyselomilným rostlinám, jako jsou rododendrony, azalky, borůvky či maliny. Do ovocné části zahrady – většina druhů ovocných rostlin, keřů a stromů lépe prospívají v mírně kyselé půdě.
Na zahradu nepatří popel z impregnovaného dřeva nebo uhlí.
Tip redakce PlanetaEkonomiky
Popel získaný z palivového dřeva může na zahradě prospět, ale vždy pamatujte, že méně je někdy více. Používejte popel pouze z čistého, neošetřeného dřeva. Před použitím ho nechte úplně vychladnout a před rozsypáním si ověřte hodnotu pH půdy. Ke kyselomilným rostlinám a bramborám ho nepřidávejte. Správným použitím využijete cenné minerální látky, aniž byste zbytečně narušili půdní podmínky.
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