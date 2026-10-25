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Vědí, co si mohou dovolit: Je hranice, kterou nesmíme překročit

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Tifosi čekají před dnešním startem napjaté chvíle. Lewis Hamilton a Charles Leclerc budou stát vedle sebe na čtvrtém a pátém místě. Ve Ferrari rozhodně nechtějí, aby se opakovala situace z Monzy.
Vědí, co si mohou dovolit: Je hranice, kterou nesmíme překročit

Vědí, co si mohou dovolit: Je hranice, kterou nesmíme překročit

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 25.10.2026 10:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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