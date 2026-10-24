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Proti slimákům zasáhněte už na podzim: zbavte se jejich vajíček

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Dennívýzva
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Slimáci patří mezi nejrozšířenější škůdce, kteří ohrožují okrasné i užitkové rostliny během jarních a letních měsíců. Teď na podzim už na dospělé jedince téměř nenarazíme. Ovšem pozor, slimáci a šneci si nakladli svá vajíčka do půdy, aby nám znepříjemnili příští sezónu. Z tohoto důvodu je nutné proti nim zasáhnout, než udeří první mrazy.
Slimák

Slimák

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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