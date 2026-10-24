Neutrácejte za nové. Kahany na hrob lze vyčistit jednoduše

Začátek listopadu a svátky Všech svatých se nepochybně blíží. V podstatě už zbývá pouze několik dní, abychom uctili památku těch, kteří už tady s námi nejsou. Každý z nás si vzpomene nejenom na své příbuzné, ale i na mnohé další lidi, kteří už odpočívají na věčnosti. S tímto svátkem nepochybně souvisí také naše návštěva na hřbitově. Právě sem přinášíme jednak různé vazby z rostlin a jednak také různé svícny a kahany. Chceme jednoduše zapálit svým blízkým svíčku. Nákup nových kahanů se dnes poměrně prodraží. Není tedy od věci vyčistit ty staré, které lze bez problémů použít. Že je raději vyhodíte a koupíte nové? Škoda, díky jednoduchým trikům nemusíte utrácet peníze.
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Ideální je vybírat kahany s vyměnitelným vnitřkem
Přesně tak. Ne všechny lze totiž používat hned několikrát. Tento typ ale můžeme. Velkou výhodou je jejich jednoduché rozmontování a vyčištění každé části zvlášť. Ideálním pomocníkem pro čištění starých kahanů je starý kartáček na zuby. Ideální je kahan přímo namočit do horké vody a tu pak nechat působit. Starý sok se rozpustí, jemně ho pak lze oškrábat a celý kahan opláchnout mýdlovou vodou. Usazený vosk se odstraní pomocí lihu či octa. Vynikající je i prostředek na okna.
Obnovení starých kahanů? Žádný problém
Stačí odšroubovat skleněné součásti, které se pouze omyjí a pořádně vyčistí. Na ostatní plastové a kovové díly si vezmeme klasickou barvu ve spreji. K dispozici je dnes spousta odstínů. Pro tento účel se hodí černá nebo zlatá barva. Díly si chytíme v rukavicích, abychom se od barvy neušpinili. Ideální je zavěšení dílů na konstrukci a následně nastříkání. Jak kryt, tak stojan na kahan budou stejné barvy.
Kahany na hrobu: Foto Pixabay
Renovace starých kahanů: Foto Chat Day
A co květinové vzory? Zachovat je lze jednoduše
Různé vzory na povrchu kahanů není problém obnovit také. Stačí k tomu obyčejný lak na nehty. Bez problémů tato oživíte jak květinový, tak i jakýkoli jiný vzor. Kahan bude jako nový a vy ušetříte nemalé peníze. Jinak lze na kahan také nalepit samolepky různých květů. Dnes je v nabídce různých obchodů takovéhoto sortimentu spousta. Pokud budete chtít malé umělé květy, nalepíte je pomocí tavné pistole.
Zdroje info: Autor, Meta, interia.pl
Kahany na hrobu: Náhledové foto Pixabay
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