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Neutrácejte za nové. Kahany na hrob lze vyčistit jednoduše

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Dennívýzva
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Začátek listopadu a svátky Všech svatých se nepochybně blíží. V podstatě už zbývá pouze několik dní, abychom uctili památku těch, kteří už tady s námi nejsou. Každý z nás si vzpomene nejenom na své příbuzné, ale i na mnohé další lidi, kteří už odpočívají na věčnosti. S tímto svátkem nepochybně souvisí také naše návštěva na hřbitově. Právě sem přinášíme jednak různé vazby z rostlin a jednak také různé svícny a kahany. Chceme jednoduše zapálit svým blízkým svíčku. Nákup nových kahanů se dnes poměrně prodraží. Není tedy od věci vyčistit ty staré, které lze bez problémů použít. Že je raději vyhodíte a koupíte nové? Škoda, díky jednoduchým trikům nemusíte utrácet peníze.
Kahany na hrob

Kahany na hrob

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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