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Halloween, Samhain, Svátek Všech svatých nebo Dušičky. Který podzimní svátek slavíte vy?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Víte, že místo dýní vyřezávali naši předci lampičky z cukrové řepy? Očišťovali tak svá obydlí a chránili je před zlými duchy. V prodlužujících se podzimních večerech se všichni sesedli kolem stolu, rozsvítili svíce a vyprávěli si příběhy a pohádky.
Halloween, Samhain, Svátek Všech svatých nebo Dušičky. Který podzimní svátek slavíte vy?Zdroj: Yuriy Kulik / Shutterstock
Doba čtení 1 min
Článek byl publikován 25.10.2026 11:00
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