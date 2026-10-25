Vánoce s Českou televizí: Premiéra pohádky Krakonoš a básník a Karel Šíp obstará silvestrovskou zábavu

Česká televize letos o svátcích vsadí na premiérovou pohádku Krakonoš a básník i historické drama o svaté Anežce České. Její generální ředitel Hynek Chudárek v představeném programu slibuje tradiční propojení generací a prostor pro zklidnění. Chybět ovšem nebudou ani divácké filmové stálice a silvestrovská zábava v čele s Karlem Šípem.
Na Štědrý večer dorazí nový Krakonoš
Hlavním tahákem svátečního vysílání na prvním programu se stane premiéra pohádky Krakonoš a básník, která volně navazuje na úspěšnější Krakonošovo tajemství. Během svátků pak televize nabídne osvědčenou klasiku. Na obrazovkách se tak znovu objeví Tři oříšky pro Popelku s Libuší Šafránkovou, oba díly Anděla Páně, Nesmrtelná teta nebo Šíleně smutná princezna. Filmovou nabídku doplní oblíbená komedie Pelíšky a western Tenkrát na západě.
Historické drama a pohádka ve znakovém jazyce
Adventní čas letos na obrazovkách oživí dvoudílné drama Anežka, které se zaměří na život svaté Anežky České a její službu druhým. Právě u podobných pořadů vyzdvihuje generální ředitel Hynek Chudárek roli veřejnoprávního média, které podle něj nemá nabízet pouze zábavu, ale i solidaritu a respekt k tradicím. „Chceme divákům nabídnout program, který je potěší, propojí napříč generacemi a zároveň jim umožní najít si čas na chvíle klidu, zamyšlení a setkání s blízkými,“ uvedl.
Česká televize pamatuje také na diváky se sluchovým postižením, pro které vyhradila prostor na programu ČT2. Přímo na Štědrý den tam uvede novou pohádku Poslední sudička, jež kompletně vznikla v českém znakovém jazyce.
Hokejový šampionát a silvestrovské stálice
Sportovní kanál během zimy zprostředkuje přenosy ze světových pohárů v lyžování, biatlonu a snowboardingu. Tradičně velkou pozornost pak přitáhnou zápasy mistrovství světa hokejistů do dvaceti let. Vysílání oživí i zábavní speciál Čtverák a rekapitulační Sport roku.
Poslední večer v roce se na obrazovkách ponese v obvyklém uvolněném duchu. Stanice nasadí Výbornou SHOW, Zázraky přírody a hudební speciál Hana Zagorová: Biograf Hanka. O hlavní program se následně postará Karel Šíp se svou Všechnopárty a na Nový rok v roce 2027 první program odvysílá film Neporazitelní.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (ceskatelevize).