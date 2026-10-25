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Vánoce s Českou televizí: Premiéra pohádky Krakonoš a básník a Karel Šíp obstará silvestrovskou zábavu

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Sváteční vysílání České televize letos láká na pokračování pohádky Krakonoš a básník. Těšit se můžete i na drama Anežka. Silvestr pak obstará Karel Šíp.
Krakonoš a básník

Krakonoš a básník

Zdroj: FOTO:© Česká televice, Vojtěch Hurych, distr. ČT
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 10:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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