Maloobchod roste už 32 měsíců, tržby táhnou hlavně e-shopyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Maloobchod roste už 32 měsíců, tržby táhnou hlavně e-shopy
České podniky mají nejvyšší důvěru v budoucí vývoj ze všech sledovaných evropských ekonomik – předstihly i...
Česká národní banka vydá k letošnímu 100. výročí zahájení činnosti Národní banky Československé speciální...
Na aktivní politiku zaměstnanosti (APZ) má podle návrhu státního rozpočtu pro rok 2027 směřovat 0,5...
Českému zdravotnictví důvěřují bezmála tři čtvrtiny lidí, zároveň ale mají výrazné obavy z budoucnosti...
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →