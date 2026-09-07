Jednoduchý jablečný perník pro začátečníky: Vláčný moučník z běžných surovin

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Jednoduchý jablečný perník pro začátečníky: Vláčný moučník z běžných surovinPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Jablečný perník je přesně ten typ moučníku, který se hodí ve chvíli, kdy doma leží dvě tři smutná jablka a nikomu se nechce dělat velká cukrařina. Zamícháte pár běžných surovin, šup s ním do trouby a za půl hodiny je na stole vláčný plechový perník, který není suchý ani druhý den.
Fotografie k perníku s jablky
Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Kouzlíme v kuchyni, Perník není jen nouzovka ke kávě: Nadýchaná klasika, která voní domovem a zvládne ji i začátečník
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Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...Všechny články tohoto autora →
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