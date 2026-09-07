Fury tvrdí, že zápas s Joshuou padl. Vyzval Usyka k trilogiiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Fury tvrdí, že zápas s Joshuou padl. Vyzval Usyka k trilogii
Rinat Fakhretdinov opustil UFC po šesti výhrách a jedné remíze, aniž by v organizaci prohrál. Teď přiznal,...
Salahdine Parnasse při premiéře v UFC rozebral Dana Hookera už v prvním kole. Michael Bisping po jeho...
Amatérský bojovník Cole Johnson překvapil internet tvrzením, že 11. září nastoupí proti šimpanzovi. K...
Losene Keita před druhým zápasem v UFC přiznal, že proti Nathanielu Woodovi se nechal příliš svázat tlakem...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →