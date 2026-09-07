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F1 Velká cena Španělska 2026: Program, novinky a vše, co potřebujete vědět

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Formule 1 v rámci čtrnáctého podniku sezóny 2026 zavítá na zbrusu nový okruh Madring, který leží (jak jméno napovídá) ve španělském Madridu. Okruhu dominuje půl kilometru dlouhá klopená zatáčka a na jezdce čeká převýšení, dlouhé zatáčky i technické úseky a tunely.
F1 Velká cena Španělska 2026: Program, novinky a vše, co potřebujete vědět

F1 Velká cena Španělska 2026: Program, novinky a vše, co potřebujete vědět

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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