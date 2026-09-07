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Po tropickém úterý se na Vysočině ochladí. Nejvíc srážek bude ve středu

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Na začátku týdne teploty v Česku přesáhnou i 30 stupňů Celsia, na tropické hodnoty se dostanou zejména v úterý. Od středy se začne ochlazovat a ve zbytku týdne by měl teploměr ukazovat maximálně mírně nad 20 stupňů. Nebe bude zpočátku nejčastěji polojasné, později oblačné a zatažené.
Po tropickém úterý se na Vysočině ochladí. Nejvíc srážek bude ve středu

Po tropickém úterý se na Vysočině ochladí. Nejvíc srážek bude ve středu

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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