Po tropickém úterý se na Vysočině ochladí. Nejvíc srážek bude ve středuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Po tropickém úterý se na Vysočině ochladí. Nejvíc srážek bude ve středu
S novým školním rokem začali v jihlavském parku M. R. Štefánika pracovat stavební dělníci. Jak již dříve...
Ve spolupráci s jihlavským útulkem, který sídlí v Pístově, přináší Jihlavská Drbna pravidelný seriál, v...
Dvanáctiletí gymnazisté chodili v roce 2003 po Jihlavě s papírem a tužkou, sbírali podpisy pro červenolistý...
Od jara dělníci pracují ve třídě Legionářů, v pondělí 7. září se dostanou na křižovatku s Tolstého ulicí,...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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