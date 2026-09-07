Velký test káv ze supermarketů. Levná česká značka překvapivě porazila giganty

Když chuť rozhoduje víc než etiketa
Většina lidí si myslí, že rozpustná káva je kompromis pro spěchající. Jenže výsledky nezávislých testů z posledních měsíců ukazují něco jiného. Mezi sklenicemi z běžných prodejen se skrývají kousky, které dokážou konkurovat i výrazně dražším variantám. A co víc – kvalitu často poznáte ještě před otevřením balení.
Klíčem k úspěchu není ani tak značka, ale způsob, jakým výrobce kávu zpracoval. Technologie sušení rozhoduje o výsledné chuti mnohem víc než marketingové slogany na obalu. Právě tento detail odděluje průměrný prášek od granulí, které v šálku vytvoří plný a vyvážený nápoj.
Deset dní naslepo odhalilo skutečné vítěze
Šestice hodnotitelů strávila v červenci letošního roku více než týden s kávami z běžných obchodů. Test probíhal v několika kolech, část z nich zcela naslepo, aby značka neovlivnila vnímání chuti. Vítězem se nakonec stala Tchibo Gold Selection, která zaujala především stabilitou – chuť zůstávala stejně plná od prvního do posledního kola a nápoj si kvalitu udržel i po vychladnutí.
Hned za ní se umístila káva Royal Bellarom, privátní značka německého řetězce Lidl. Testeři ji v akci pořídili za 89,90 koruny za dvousetgramové balení a v přepočtu na jeden šálek vyšla ze všech testovaných variant nejlevněji. Granule se rozpouštěly bez hrudek a výsledný nápoj obstál i v přímém srovnání s dražšími kousky.
Že levné privátní značky dokážou překvapit, potvrdil už rozsáhlý slepý test z roku 2024. Tehdy mezi dvanácti kávami z českých supermarketů zvítězila bio varianta z drogerie DM, na druhém místě skončila Davidoff Fine Aroma. Výsledky obou testů mají společného jmenovatele: cena a jméno na etiketě nemusí mít s kvalitou v šálku nic společného.
Tajemství kvality leží v krystalcích
Chuť rozpustné kávy určuje především způsob, jakým se z uvařeného kávového extraktu odstraňuje voda. Nejlevnější produkty vznikají rozprašováním do proudu horkého vzduchu. Problém je v tom, že při vysokých teplotách se ztrácí velká část vonných látek. Výsledný jemný prášek pak v šálku vytvoří nápoj, který hořkne a chutná ploše.
Šetrnější cestou je lyofilizace – zmrazení kávového extraktu a následné odstranění vody bez vysokých teplot. Poznávacím znamením jsou hrubší nepravidelné krystalky místo jemného prášku. Na obalu proto hledejte slovo lyofilizovaná, případně anglické freeze dried. Způsob sušení rozhodne o výsledku v šálku často víc než jméno na etiketě.
Způsob sušení rozhodne o výsledku v šálku často víc než jméno na etiketě. Mrazem sušená káva si zachovává plnější chuť a širší spektrum vůní, které se při klasickém sušení ztrácejí. Rozdíl poznáte už při prvním doušku.
Nápis arabika neznamená automaticky kvalitu
Rozdíl mezi dvěma hlavními druhy kávových zrn spočívá především v intenzitě chuti. Robusta obsahuje více kofeinu a chutná plněji a hořčeji, arabika je uhlazenější, voňavější a obsahuje méně kofeinu. Z toho ale neplyne, že by káva z čisté arabiky musela být vždy lepší volbou.
Kdo má rád silnější a hořčí šálek, neprohloupí s poctivou robustou nebo směsí obou druhů. Složení kávy by mělo odpovídat vašim chuťovým preferencím, ne marketingovým trendům.
Vroucí voda umí šálek zkazit
Ani nejlepší káva nezachrání špatnou přípravu. Vroucí voda z granulí vytáhne především hořkost, zatímco jemnější tóny zaniknou. Šálku nejvíc svědčí voda o teplotě 80 až 90 °C – sám výrobce Nescafé doporučuje zalévat kávu vodou kolem 80 stupňů.
O vůni kávu připraví i špatné skladování. Káva ve špatně zavřené sklenici rychle zvětrá a granule nasáknou pachy z vaření. Roli hraje také dávkování – výrobci obvykle počítají zhruba s 1,7 až 2 gramy kávy na 180 až 200 mililitrů vody.
Kdo sype výrazně víc, chuť si nevylepší. Silnější dávky v testu chutnaly buď drsně, nebo naopak ploše. Jeden běžný šálek instantní kávy připravený z doporučených dvou gramů směsi obsahuje přibližně 30 až 90 mg kofeinu – v průměru o něco méně než klasické espresso z čerstvě mletých zrn.
Zdroje článku: kupi.cz, dumazahrada.cz, akcniceny.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková