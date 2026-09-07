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FOTO: Trakař, vidle i Gottwaldův portrét. Bazárek v Letovicích je plný pokladů

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Potřebujete dovybavit byt za pár kaček? Hledáte něco, co běžné obchody nenabízí, nebo jen toužíte po úprku z ruchu velkoměsta? Burza starožitností a sběratelských kuriozit v areálu letovického zámku vás rozhodně nezklame. Poklady i zvláštnosti, jež stánkaři nabízí, se rozhodla prozkoumat redakce Brněnské Drbny.
FOTO: Trakař, vidle i Gottwaldův portrét. Bazárek v Letovicích je plný pokladů

FOTO: Trakař, vidle i Gottwaldův portrét. Bazárek v Letovicích je plný pokladů

Zdroj: Trakař, vidle i Gottwaldův portrét. Bazárek v Letovicích je plný pokladů
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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