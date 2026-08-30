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Obyčejné rajče může posloužit jako mimořádně levný prostředek pro zářivou pleť. Jeho kosmetické využití překvapuje i odborníky

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Internet je plný přírodních kosmetických produktů pro péči o pleť. Někteří lidé tvrdí, že rajčata mohou být použita jako přírodní lék na různé problémy s pokožkou.
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Zdroj: Fotografie: Robert Wetzlmayr / Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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