Baba Jaga z Petrohradu působila jako obyčejná seniorka. V jejím notesu pak policie našla 14 jmen

Reklama
3 min
Baba Jaga z Petrohradu působila jako obyčejná seniorka. V jejím notesu pak policie našla 14 jmenPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Tamara Samsonovová nabízela ve svém bytě levný nocleh. Ruská Baba Jaga z něj udělala smrtící past. Skutečný osud ubytovaných hostů odhalil nalezený deník.
Tamara Samsonova
Zdroj: FOTO:Сергей Николаев, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Reklama
Manželčina nevěra stvořila monstrum. Desítky žen skončily v sudech
Oblíbený soused a amatérský astrolog Béla Kiss se na počátku 20. století stal jedním z nejznámějších...
Přísně tajný soud v SSSR. Muži dobrovolně podstupovali kastraci
Nález zraněného muže v ruské Starici odhalil na konci 60. let fungování tajné sekty. Místní kriminálník...
Sověti tragédii tajili. Zbytky těl posbírali na 10 hektarech
Sen o diplomatické kariéře skončil pádem letadla Tu-104A. V roce 1973 muž pronesl na palubu šest kilogramů...
Brána do pekla v Turkmenistánu po 50 letech pohasíná. Její úplné uzavření paradoxně uškodí celému podnebí
Turkmenská Brána do pekla po padesáti letech postupně vyhasíná díky novým vrtům. Úplné uhašení plamenů...
Web nabízí aktuální články z oblasti moderních technologií, vědy, společnosti i životního stylu. Obsah kombinuje praktické tipy s přehledy trendů a novinek, které ovlivňují každodenní život – od digitálních inovací přes zdraví až po kuriozity ze světa. Články jsou psané srozumitelně a přístupně,...Všechny články tohoto autora →
- Filip Turek porovnal komunistickou minulost Chlada, Babiše a prezidenta Pavla: Jeho bizarní obhajoba zarazila diváky
- Nebyl slaboch, ale diplomat. Americký spisovatel vidí záhadu smrti Jana Masaryka jinak
- Jaderná válka? Komunističtí vůdci by v pevnosti Hanička přežili jen krátce
- Dovolená za komunistů byla čisté utrpení. Moře jen pro vyvolené soudruhy a ostatní museli do stanu
Konečný sliboval rychlý konec. Influencer ustál čtyři kola tlaku a bývalého mistra světa překvapil odolností
MMAMAG.cz
dnes, 11:09
1 min
FOTO, VIDEO: Prahou projela kolona 800 motorkářů v čele s prezidentem Pavlem
Pražská Drbna
dnes, 11:02
1 min
Po propuštění z vězení vyhrožoval lidem zabitím. Muž z Náchodska je ve vazbě
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 11:00
Z vězení na svobodu a zpátky za mříže. Muž měl vyhrožovat bývalé družce
Hradecká Drbna
dnes, 11:00
1 min
Kontrolují dívkám oblečení a zakazují plavání. Rakousko na islamisty chystá bič
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 11:00
Reklama
Máslo, které máslem není. Poznáte to podle 1 detailu na obalu
Bruneta v kuchyni
dnes, 10:58
4 min
Roberto Soldić je oficiálně v UFC. Robocop se vrací do welteru
MMAMAG.cz
dnes, 10:57
1 min
Gravesova choroba se může nápadně projevit změnami očí. Za onemocněním štítné žlázy stojí nesprávná reakce imunity
Zdravestravovani.eu
dnes, 10:54
2 min
Tahle obyčejná luštěnina je po 50 zásadní. Podpoří srdce, kosti i svaly
Bruneta v kuchyni
dnes, 10:54
3 min
Pogačar je po operaci klíční kosti. Slovinský fenomén oznámil bolestivé rozhodnutí
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 10:53
Reklama
Eva Burešová vstupuje do světa metalu. Její nový videoklip je přesným opakem toho, co od ní fanoušci očekávají
In-lifestyle.cz
dnes, 10:52
3 min
Besky se vrátila z Japonska a hned balila kufry znovu. S přítelem objevili vášeň, kvůli které létají do ciziny
VIPživot.cz
dnes, 10:50
2 min
Topuria po měsících ticha hlásí návrat. Porážku proměnil v dojemný vzkaz synovi
MMAMAG.cz
dnes, 10:49
1 min
Nebezpečnou nemoc plic může prozradit zvláštní zvuk. Připomíná suchý zip nebo chůzi po sněhu
Trendy Život
dnes, 10:49
5 min
Houbařská sezona ještě neřekla poslední slovo: Odborník prozradil, kdy mohou přijít nejlepší dny
Trendy Život
dnes, 10:48
3 min
Reklama
Jakub Štáfek v pubertě řešil, z čeho koupit ledničku. Dnes spoluvlastní fotbalový klub a stěhuje rodinu do vily
ReadZone
dnes, 10:47
3 min
Elektrický dron letí těsně nad vodou a radary ho nevidí. Američané oživili sovětský koncept ekranoplánu pro armádu
Mobify.cz
dnes, 10:46
5 min
Název Mumuland chtěly používat nevěstince. Kotvald prozradil, co se dělo za kulisami hitu, který zná celé Česko
VIPživot.cz
dnes, 10:44
3 min
Jak zachránit nepovedený krém na pařížské rohlíčky? Nejčastější chyby a jak se jich vyvarovat
Cooky.cz
dnes, 10:44
5 min
Ranní únavu mohou zahnat i potraviny bez kofeinu. Energii dodají podobně jako káva, ale k organismu bývají šetrnější
Zdravestravovani.eu
dnes, 10:42
2 min
Reklama
Jednoduše nás okradli, tvrdí vytočený Gasly o verdiktu soudu
SvětFormule.cz
dnes, 10:41
1 min
Vémolu před návratem zasáhla smutná zpráva. Rozloučil se se svým dlouholetým parťákem
MMAMAG.cz
dnes, 10:40
1 min
Nikdy nekupujte tohle pečivo večer ve slevě. Pekaři vysvětlují, co se s ním celý den děje
Bruneta v kuchyni
dnes, 10:40
4 min
Praděd ve schránkách po celém Česku. Jeseníky se dostaly na poštovní známky
Hanácká Drbna
dnes, 10:37
1 min
Plameny šlehaly z útrob jeskyně. Scéna připomínala ohnivou bránu do pekla
Plzeňská Drbna
dnes, 10:37
1 min
Reklama
G MMA prý neplatí, tvrdí Kaluba. Zvažuje, že na turnaji nenastoupí
MMAMAG.cz
dnes, 10:33
2 min
Kdo měl za socialismu tenhle gramofon, byl v paneláku hvězda. Dnes za něj sběratelé dávají i 12 000 Kč
Extrafit.cz
dnes, 10:33
4 min
Nikdy neberte tenhle sýr ze slevového regálu. Prodavačky prozrazují, proč jde dolů vždycky jako první
Bruneta v kuchyni
dnes, 10:31
4 min
Češi vaří rýži špatně a ničí chuť i vůni. Správný způsob je úplně jiný
FAJNTIP.cz
dnes, 10:30
3 min
Majitel Liberce Kania popsal hon na Mahmiće. Agenti kvůli penězům ničili jeho osud
SportyŽivě
dnes, 10:30
3 min
Reklama
Půl sklenice citronové šťávy do vařených brambor. Kdo to zkusil, už je jinak nedělá
adbz.cz
dnes, 10:24
2 min
Wimbledon mohl být životní turnaj. US Open začíná ukazovat, že Nosková změnila svůj standard
Vše o sportu
dnes, 10:20
4 min
Višňová bojuje o titul Vesnice roku. Severočeskou obec může podpořit i veřejnost
Liberecká Drbna
dnes, 10:15
2 min
Zásobník na prací prostředek vyžaduje pravidelnou údržbu. Jeho důkladné vyčištění přitom zabere jen minimum práce
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 10:12
2 min
Muradov má jasno. Fleury teď odvetu nedostane, přednost má Jotko
MMAMAG.cz
dnes, 10:10
1 min
Reklama
Český reprezentant Zadina dokázal pověst střelce. Dvěma góly zazářil v Lize mistrů
SportyŽivě
dnes, 10:09
3 min
Kinobox Daily: Atmosférický film, kterému se nedá věřit. Nejvyšší nabídka si s vámi pohraje
Kinobox.cz
dnes, 10:06
2 min
Alex Cverna popsal konflikt na brněnské zábavě. Jednomu z hostů měl dát ránu, jeho žena plakala
MMAMAG.cz
dnes, 10:05
1 min
Psychologové tvrdí: Lidé s nepořádkem doma většinou nemají žádný režim a odkládají rozhodnutí
Extrafit.cz
dnes, 10:04
4 min
Stovky rudých růží obkroužily obří kruháč na památku čtyř obětí havárie vrtulníku
Plzeňská Drbna
dnes, 10:02
2 min
Reklama
Reklama
Babiše zlákala unikátní Tesla. „Hned si to u vás objednávám," halasil na prodejce
Po desítkách let manželství našla jeho plán na nový život. Nebyla v tom jiná žena
Podle meteorologů přijde v Evropě drsná změna počasí. Tohle 90 % Čechů vůbec nečeká
Videorekordér byl luxus a první mobil pořádný macek. Tenhle retro kvíz je pro opravdové znalce
Kolie: Lassie vytvořila očekávání, která žádný pes nemůže splnit
Reklama
Reklama