Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Baba Jaga z Petrohradu působila jako obyčejná seniorka. V jejím notesu pak policie našla 14 jmen

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Tamara Samsonovová nabízela ve svém bytě levný nocleh. Ruská Baba Jaga z něj udělala smrtící past. Skutečný osud ubytovaných hostů odhalil nalezený deník.
Tamara Samsonova

Tamara Samsonova

Zdroj: FOTO:Сергей Николаев, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Reklama
Další články z kroniQa
Dovolená za komunistů byla čisté utrpení. Moře jen pro vyvolené soudruhy a ostatní museli do stanu
Dovolená za komunistů byla čisté utrpení. Moře jen pro vyvolené soudruhy a ostatní museli do stanu
Manželčina nevěra stvořila monstrum. Desítky žen skončily v sudech
Manželčina nevěra stvořila monstrum. Desítky žen skončily v sudech

Oblíbený soused a amatérský astrolog Béla Kiss se na počátku 20. století stal jedním z nejznámějších...

Přísně tajný soud v SSSR. Muži dobrovolně podstupovali kastraci
Přísně tajný soud v SSSR. Muži dobrovolně podstupovali kastraci

Nález zraněného muže v ruské Starici odhalil na konci 60. let fungování tajné sekty. Místní kriminálník...

Sověti tragédii tajili. Zbytky těl posbírali na 10 hektarech
Sověti tragédii tajili. Zbytky těl posbírali na 10 hektarech

Sen o diplomatické kariéře skončil pádem letadla Tu-104A. V roce 1973 muž pronesl na palubu šest kilogramů...

Brána do pekla v Turkmenistánu po 50 letech pohasíná. Její úplné uzavření paradoxně uškodí celému podnebí
Brána do pekla v Turkmenistánu po 50 letech pohasíná. Její úplné uzavření paradoxně uškodí celému podnebí

Turkmenská Brána do pekla po padesáti letech postupně vyhasíná díky novým vrtům. Úplné uhašení plamenů...

Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

Web nabízí aktuální články z oblasti moderních technologií, vědy, společnosti i životního stylu. Obsah kombinuje praktické tipy s přehledy trendů a novinek, které ovlivňují každodenní život – od digitálních inovací přes zdraví až po kuriozity ze světa. Články jsou psané srozumitelně a přístupně,...

Všechny články tohoto autora →
kroniQa
Další články z kategorie Historie
Zobrazit více
ZajímavostiVědaHistorie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.