Pokuta 100 tisíc korun za svedenou dešťovku: Úřady pustí do kanálu kouř, a když vyleze ze střechy, máte problém

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Pokuta 100 tisíc korun za svedenou dešťovku: Úřady pustí do kanálu kouř, a když vyleze ze střechy, máte problémPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Představte si, že se jednoho rána po vaší ulici projdou úředníci a […]
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Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
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