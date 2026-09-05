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Pelíšky: Strach z intimních scén s Duškem, problém s vulgárním slovem a polské sklo z Německa

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Oblíbené Pelíšky ukrývají nečekané potíže z natáčení. Hvězdy bojovaly s nedostatkem peněz, záchvaty paniky i strachem z improvizovaných intimních scén.
Pelíšky

Pelíšky

Zdroj: FOTO:Ivan Malý, distr. FILMBOX+
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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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