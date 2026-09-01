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Tato podivná česká soška z devadesátek má nyní cenu 150 000 Kč. Možná ji máte doma a nenapadlo vás to

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Vzpomínáte na devadesátá léta a přelom milénia, kdy české domácnosti zdobily nejrůznější skleněné dekorace? Možná i vy máte na chalupě nebo u rodičů v obýváku poličku plnou barevného skla. Mezi sběrateli se teď ale začala skloňovat astronomická částka 150 000 Kč za jeden konkrétní skleněný klenot z této éry.
Tato podivná česká soška z devadesátek má nyní cenu 150 000 Kč. Možná ji máte doma a nenapadlo vás to

Tato podivná česká soška z devadesátek má nyní cenu 150 000 Kč. Možná ji máte doma a nenapadlo vás to

Zdroj: unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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