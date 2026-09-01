Tato podivná česká soška z devadesátek má nyní cenu 150 000 Kč. Možná ji máte doma a nenapadlo vás to

Tajemství monumentální krásy: Když se sklo promění v ženské křivky
Tím záhadným předmětem, o kterém se v kuloárech milovníků umění tolik mluví, je monumentální, bezmála metr vysoká Skleněná plastika ženy. Toto úchvatné dílo z hutního, ručně foukaného a tvarovaného skla měří neuvěřitelných 89 centimetrů. Vzniklo na samotném sklonku 90. let minulého století a ztělesňuje to nejlepší z české sklářské tradice.
Zatímco běžné domácnosti v té době zdobily menší sériové vázičky či popelníky, tento objekt byl od počátku stvořen jako luxusní solitér, který měl reprezentovat vrcholné tuzemské umění na prestižních společenských akcích. Vypadá naprosto fantasticky a jeho ladné křivky berou dech i po více než dvaceti letech.
Génius s píšťalou v ruce: Jak vznikal klenot ze slavné sklárny AJETO
Za zrodem této plastiky nestojí nikdo jiný než legendární sklářský mistr Petr Novotný, který byl v roce 1986 zařazen mezi tři nejlepší skláře na světě. Novotný, spoluzakladatel světoznámé sklárny AJETO v Lindavě a zakladatel Novotný Glass Centra v Novém Boru, vtiskl tomuto dílu svou neopakovatelnou energii. Sklárna AJETO se stala synonymem pro špičkový světový design, kde tvořily ty největší hvězdy oboru.
Plastika ženy byla v roce 2001 vydražena na prestižní benefiční aukci virtuální galerie ArtForum v Národním divadle v Praze. Nejde tedy o žádný zapomenutý kousek z půdy, ale o skutečný aristokratický klenot mezi českým sklem.
Máte doma originál, nebo jen běžnou napodobeninu?
Jak vlastně poznat, že držíte v ruce skutečně hodnotné umělecké dílo a ne jen běžný retro kousek z masové produkce? U děl Petra Novotného hraje roli každý detail – od specifického způsobu tvarování hutního skla za tepla až po monumentální rozměry, které vyžadovaly extrémní fyzickou zdatnost a mistrovskou koordinaci celého sklářského týmu.
Pokud doma najdete menší barevnou vázičku, s největší pravděpodobností půjde o krásný, ale běžný sériový výrobek, nikoliv o unikátní statisícový solitér.
Snová cena 150 000 Kč: Realita, nebo jen přání prodejce?
V srpnu roku 2026 se tato unikátní plastika objevila na inzertním serveru Bazoš.cz a následně na aukčním portálu Aukro.cz s vyvolávací cenou 150 000 Kč. Zatím nelze říci, zda se socha za tuto cenu skutečně prodá. Aukce trvá až do osmého září a zatím na ni nikdo nepřihodil.
Pokud doma ale vlastníte staré české sklo, rozhodně ho nevyhazujte! I běžnější kousky z Heřmanovy Huti, Libochovic nebo Rosic dnes zažívají obrovskou renesanci a jejich cena roste. Nejlepším místem pro prodej jsou specializované aukční domy nebo prověřené portály jako Aukro. A co vy? Máte doma na poličce nějaký skleněný poklad po babičce, na který nedáte dopustit? Napište nám do diskuse!
Zdroje článku: Petr Novotný (sklář) – Wikipedie, Petr Novotný, Příběh sklárny Ajeto. Zrodila se ve staré německé fabrice a jméno má po váze, AJETO – Wikipedie, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková