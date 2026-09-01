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Stát vrací důchodcům tisíce Kč. Je potřeba ale zažádat do 1. února 2027

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Dennívýzva
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Červenec 2024 připravil desetitisíce seniorů o státní podporu na penzijko. Kdo smlouvu předčasně zrušil, přišel o mnoho peněz. Lidé teď ztracené finance mohou získat zpět, ale jen pokud podají žádost včas.
Stát vrací důchodcům tisíce Kč. Je potřeba ale zažádat do 1. února 2027

Stát vrací důchodcům tisíce Kč. Je potřeba ale zažádat do 1. února 2027

Zdroj: shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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