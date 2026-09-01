Stát vrací důchodcům tisíce Kč. Je potřeba ale zažádat do 1. února 2027

Když vám stát ze dne na den zavře kohoutek
Představte si, že celý život poctivě spoříte na stáří. Měsíc co měsíc odkládáte stranou část příjmu a stát vás podporuje pravidelným příspěvkem. A pak přijde léto 2024 a podpora náhle zmizí. Bez předchozího varování, bez možnosti se připravit.
Přesně to se stalo tisícům lidí, kteří pobírají starobní důchod a zároveň si spoří na penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření. Od 1. července 2024 jim zanikl nárok na státní příspěvky – opatření, které vláda prosadila už v roce 2023 v rámci konsolidačního balíčku.
Problém však nebyl jen v tom, že podpora skončila. Mnoho seniorů mělo smlouvy uzavřené teprve pár let a nesplňovali zákonnou pětiletou dobu spoření, která je podmínkou pro bezsankční ukončení. Ocitli se v pasti: buď dál odkládat vlastní peníze bez státní podpory, nebo smlouvu předčasně zrušit a vrátit všechny dříve získané příspěvky.
Šestnáct tisíc lidí zvolilo předčasný konec – a přišlo o tisíce
Podle odhadů Ministerstva financí se asi 16 000 klientů rozhodlo smlouvu ukončit ještě před splněním zákonné doby a vrátili státu všechny příspěvky, které jim byly připsány. Část z nich navíc musela dodanit dříve uplatněné daňové odpočty.
Přibližně stovka seniorů zrušila smlouvu dokonce dříve než po dvou letech spoření. Ti podle tehdejších pravidel přišli nejen o státní podporu, ale i o část vlastních vložených úspor – ty připadly penzijní společnosti.
Zbývajících zhruba 100 000 aktivních klientů zatím ve spoření pokračovalo. Bez státní podpory, ale s nadějí, že až splní pětiletou lhůtu, budou moci smlouvu ukončit alespoň bez sankcí.
Srpen 2026 přináší nečekanou šanci – ale s jasným termínem
Nový zákon č. 128/2026 Sb. otevírá možnost narovnat celou situaci. A to hned dvěma způsoby, podle toho, do které skupiny patříte.
První skupinu tvoří aktivní klienti – tedy ti, kdo smlouvu dosud nezrušili. Pokud uzavřeli smlouvu nejpozději 29. prosince 2023, pobírají starobní důchod a ještě nesplnili pětiletou dobu spoření, mohou nyní smlouvu ukončit bez jakýchkoli sankcí. Ponechají si všechny státní příspěvky připsané do 30. června 2024 a nemusí čekat na splnění zákonné lhůty. Zákon jim nestanovuje žádný krátký termín pro podání žádosti.
Druhá skupina má situaci komplikovanější. Týká se přibližně 16 000 bývalých klientů, kteří smlouvu předčasně ukončili mezi 1. lednem 2024 a 31. červencem 2026 a vrátili státní příspěvky. Ti mohou peníze získat zpět – ale mají na podání žádosti jen přesně vymezené období: od 1. srpna 2026 do 1. února 2027. Po uplynutí této lhůty nárok definitivně zaniká.
Stejný termín platí i pro stovku klientů, kteří ukončili smlouvu před uplynutím dvou let. Těm budou vráceny nejen státní příspěvky, ale i jejich vlastní vklady, které podle dřívější úpravy připadly penzijní společnosti. Vrácené vlastní prostředky se znovu nedodaňují.
Kolik peněz je reálně ve hře?
Ministerstvo financí odhaduje celkový dopad na státní rozpočet na 60 milionů korun. Průměrně tak každý z 16 000 dotčených bývalých klientů může získat zpět kolem 3 750 korun.
V závislosti na délce spoření a výši měsíčních vkladů se však částky liší. Například senior, který si čtyři roky odkládal 1 000 korun měsíčně a pobíral maximální státní příspěvek 230 korun, může získat zpět až 11 040 korun jen na státní podpoře.
Novela se týká jak novějšího doplňkového penzijního spoření v účastnických fondech, tak i staršího penzijního připojištění v transformovaných fondech.
Tři nejčastější omyly, které mohou stát tisíce
Omyl první: Stát obnovuje pravidelné státní příspěvky pro všechny důchodce. To není pravda. Novela neobnovuje nárok na nové příspěvky. Umožňuje pouze jednorázové narovnání situace vzniklé po změně zákona v roce 2024.
Omyl druhý: Stát vrací také dodaněné daňové odpočty. Ani to neplatí. Novela řeší pouze vrácení státních příspěvků a ve specifických případech vlastních vkladů. Dříve zaplacenou daň stát nevrací.
Omyl třetí: Penzijní společnosti peníze vyplatí automaticky. Bohužel, bez podání žádosti nikdo nic nedostane. Žádost je třeba podat u penzijní společnosti, u které byla vedena poslední smlouva. A kdo patří do skupiny s šestiměsíční lhůtou, musí stihnout termín 1. února 2027.
Některé penzijní společnosti dokonce doporučují podat žádost nejpozději do 31. ledna 2027, aby se klienti vyhnuli riziku, že jejich žádost nebude kvůli víkendu či zpracovatelským lhůtám včas doručena.
Jak postupovat?
Ověřte si podmínky své smlouvy u příslušné penzijní společnosti. Zjistěte, zda patříte mezi aktivní klienty, kteří mohou smlouvu ukončit kdykoliv, nebo mezi bývalé klienty s termínem do 1. února 2027.
Pokud jste smlouvu zrušili mezi lednem 2024 a srpnem 2026, neodkládejte podání žádosti. Čas běží a po uplynutí lhůty už nárok nevznikne.
Novela napravuje situaci, kterou stát sám vytvořil. Ale jen pro ty, kdo se o ní dozvědí včas – a stihnou jednat.
Zdroje článku: techzpravy.cz, Penzijní spoření 2024, mf.gov.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová