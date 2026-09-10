Nejhorší paštika z českých supermarketů. Češi ji mažou i dětem a netuší, co je uvnitř

Sklenička nebo plechovka paštiky patří skoro do každé české lednice. Maže se na chleba k snídani, dětem do školy i na výlet. Málokdo u toho ale otočí obal a přečte si složení. Přitom právě tam se ukrývá propastný rozdíl mezi poctivou paštikou a tou, kterou seženete za pár korun. Obsah těch nejlevnějších by leckoho pořádně zaskočil.
Co vlastně kupujete u těch nejlevnějších
U nejlacinějších paštik se šetří hlavně na mase. Místo svaloviny a jater se obal plní tukem, vodou a takzvaným separátem. Separát neboli strojně oddělené maso vzniká tak, že se z kostí zbylých po vykostění strojově získají poslední zbytky masa a chrupavek. Do výrobku se dostává kvůli jediné věci, a to nízké ceně.
Zákon přitom separát za maso vůbec nepovažuje. Výrobce ho musí ve složení uvádět zvlášť a nesmí ho počítat do deklarovaného podílu masa. V některých levných výrobcích přesto separát skutečné maso nahradil skoro úplně.
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Kromě něj se v takové paštice běžně objeví přídatné látky, které mají zakrýt, že kvalitní suroviny jsou uvnitř zastoupené jen málo:
zvýrazňovač chuti glutaman dodá výraznou chuť; barviva navodí dojem masité barvy; zahušťovadla drží pohromadě směs, ve které je hodně vody.
Právě u nejlevnějších výrobků na tyto přídatné látky narazíte nejčastěji.
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Právě na tomhle většina lidí naletí. Samotné slovo paštika na obalu totiž nezaručuje vůbec nic. Přísná pravidla platí jen pro přesný název „játrová paštika“ a příbuzný „játrový sýr“. Podle vyhlášky o mase a masných výrobcích musí játrová paštika obsahovat nejméně 25 procent masa a 26 procent vepřových jater, tuku smí mít nejvýš 40 procent a vody 70 procent.
Limity pro „játrovou paštiku“ přehledně shrnuje následující tabulka:
Složka Zákonný limit Maso nejméně 25 procent Vepřová játra nejméně 26 procent Tuk nejvýš 40 procent Voda nejvýš 70 procent Přečtěte si také: Návrhářka varuje: Tento vzor na halence přidává 10 let, Češky ho přitom milují
Stačí ale, aby výrobce zboží pojmenoval o kousek jinak, třeba „játrovka“, „paštika s játry“ nebo „játrový krém“, a z těchto povinných limitů se vyváže. Na podobné názvy se totiž vyhláška nevztahuje, takže masa i jater tam může být výrazně méně a tuku naopak víc. Čím vynalézavější název na obalu vidíte, tím spíš se vyplatí přečíst si, co je uvnitř doopravdy.
Proč ji dětem raději nemažte každý den
Paštika se u nás bere jako neškodná dětská svačina, jenže u té nejlevnější to tak úplně neplatí. Výrobky s vysokým podílem separátu mají nižší výživovou hodnotu než skutečné maso a odborníci na výživu je dětem nedoporučují. K tomu se přidává hodně tuku a soli a u konzerv také zmíněná chemie.
Paštika ze svačin nemusí zmizet úplně. Rozumnější je dopřát ji dětem jen občas a nedělat z ní každodenní základ jídelníčku. A když už po ní sáhnete, vybírejte výrobek s krátkým a poctivým složením.
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Nejspolehlivější vodítko je otočit obal a přečíst si složení. Platí jednoduché pravidlo: čím kratší je seznam surovin a čím výš v něm stojí maso a játra, tím lepší výrobek držíte v ruce. Poctivá paštika vystačí s pár surovinami, jako jsou játra, maso, sádlo a koření, a žádný glutaman, barviva ani zahušťovadla nepotřebuje. Když ve složení narazíte na dlouhou řadu „éček“ a maso až někde na konci, klidně kelímek vraťte zpátky do regálu.
Otočit obal a přečíst si složení je nejspolehlivější způsob, jak odlišit poctivou paštiku od té nejlevnější. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Napoví i cena. Obecně platí, že velmi nízká cena jde často ruku v ruce s horší kvalitou a delším seznamem přídatných látek. Pár korun navíc se u paštiky, kterou pak jíte společně s dětmi, rozhodně vyplatí.
Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-69, https://svet-potravin.cz/testovali-jsme-pastiky-prehlidka-glutamatu-barviv-a-zahustovadel/, https://www.ferpotravina.cz/clanky/strojne-oddelene-drubezi-maso, https://www.cechovninormy.cz/index.php/vyrobky/2198-jatrova-pastika, https://www.jetomaso.cz/o-mase/neni_maso_jako_maso.html, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/ekonomika/maso-z-vody-tuku-a-kuze-vite-za-co-platite-333853