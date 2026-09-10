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Poklad za 23 milionů na soukromém poli u Pardubic. Nálezce dostal jen zlomek, o výši odměny rozhodla historická hodnota, ne váha stříbra

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Soubor 1 669 stříbrných denárů z konce 10. století odborníci ocenili na 23,5 milionu korun. Nálezce obdržel dva miliony, a ještě šlo o mimořádnou odměnu.
Poklad za 23 milionů na soukromém poli u Pardubic. Nálezce dostal jen zlomek, o výši odměny rozhodla historická hodnota, ne váha stříbra

Poklad za 23 milionů na soukromém poli u Pardubic. Nálezce dostal jen zlomek, o výši odměny rozhodla historická hodnota, ne váha stříbra

Zdroj: Foto: Pixnio
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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