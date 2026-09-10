Pojišťovny nově přispívají kardiakům a obézním až 10 000 Kč. Je potřeba zažádat

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Statisíce Čechů žijí s fibrilací síní, aniž by o ní měli sebemenší tušení. Tato porucha srdečního rytmu totiž zpočátku nemusí bolet, netlačí na hrudník ani nevyvolává dušnost. Přesto se v tichosti stává jednou z nejčastějších příčin cévních mozkových příhod a srdečního selhání. Problém tkví právě v tom neviditelném nebezpečí: dokud se arytmie neprojeví dramaticky, málokdo tuší, že by měl vyhledat kardiologa.
Právě proto se do hry dostává technologie, která ještě před pár lety patřila spíš mezi hračky pro technologické nadšence. Chytré hodinky s certifikovaným snímáním EKG dnes dokážou zachytit nepravidelnosti srdečního tepu podstatně dřív, než se člověk ocitne v ordinaci. A tuzemské zdravotnictví na tento trend konečně reaguje – vybrané pojišťovny nabízejí finanční příspěvky až do výše 10 000 Kč na pořízení takového zařízení.
Kdo platí a kdo ne: Mapa pojišťoven
Přístup jednotlivých institucí se v roce 2026 dramaticky liší. Vojenská zdravotní pojišťovna, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, RBP a Zaměstnanecká pojišťovna Škoda se rozhodly do podpory nositelné elektroniky vůbec nevstupovat. Pokud u nich máte pojištění, na žádný příspěvek z fondu prevence nedosáhnete.
Největší hráč na trhu, Všeobecná zdravotní pojišťovna, zvolila zcela odlišnou cestu. Nákup hodinek z vlastní kapsy neproplácí, místo toho od července 2026 testuje inovativní model: výrobci zdravotnických přístrojů a aplikací mohou požádat o posouzení svých produktů. Pokud technologie prokáže bezpečnost a prokazatelný přínos pro zdraví, VZP ji po zkušební dobu 12 až 24 měsíců plně hradí jako součást standardní léčby. Pacient si tedy nic nekupuje ani nežádá o zpětné proplacení – pokud lékař usoudí, že mu zařízení pomůže, dostane ho přímo v rámci předepsané péče.
V rámci pilotního projektu VZP například bezplatně zapůjčuje chytré hodinky nebo prsteny pacientům po srdečním selhání na kritické období tří měsíců po propuštění z nemocnice. Jde o fázi, kdy je riziko opakované hospitalizace nejvyšší a kdy kontinuální sledování vitálních funkcí může včas zachytit zhoršení stavu.
Hubnutí jako vstupenka k penězům
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra spojila příspěvek na nositelnou elektroniku s bojem proti nadváze a obezitě. Dospělí pojištěnci mohou získat až 2 000 Kč, u dětských pacientů se podpora vyšplhá až na 4 000 Kč. Jenže peníze nejsou zadarmo.
Pacient musí podstoupit dlouhodobou léčbu obezity pod přímým dohledem lékaře nebo nutričního terapeuta a podmínkou vyplacení je redukce hmotnosti minimálně o 10 % původní váhy. Potvrzení o úspěšném hubnutí lze vystavit nejdříve po 16 týdnech aktivní léčby. Finanční prostředky lze využít na chytré hodinky, fitness náramky nebo chytré váhy komunikující s mobilní aplikací, ale také na konzultace u specialistů či vybrané podpůrné léky na hubnutí, které běžně nejsou hrazeny.
Kromě toho ZP MV ČR podporuje klienty v programech dálkového sledování zdraví – například při podezření na spánkovou apnoi nebo arytmie lze v rámci telemonitoringu vyčerpat další podporu až 2 000 Kč.
Deset tisíc bez diagnózy: Nejštědřejší nabídka na trhu
Oborová zdravotní pojišťovna je v současnosti jedinou institucí, která na nákup zařízení přispívá bez ohledu na konkrétní diagnózu či věk žadatele. OZP začala tuto prevenci prosazovat už v roce 2019 s cílem včas zachytit poruchy srdečního rytmu u chronických pacientů i zdánlivě zdravých lidí.
Maximální výše příspěvku dosahuje až 10 000 Kč. Konkrétní vyplacená částka závisí na kreditním systému v klientské aplikaci VITAKARTA, kde pojištěnci sbírají body za celoroční péči o své zdraví a absolvování preventivních kroků. Základní podmínky zahrnují dostatečný počet nasbíraných bodů, absolvování zákonné preventivní prohlídky u praktického lékaře v řádném termínu, bezdlužnost vůči pojišťovně a výběr přístroje s povinnou CE certifikací zdravotnického prostředku pro záznam EKG křivky.
Pozor ale na jednu past: nasbírané kredity v aplikaci VITAKARTA mají omezenou platnost. Kredity připsané například od ledna do konce července vyprší už koncem října téhož roku, je proto nutné je pro získání příspěvku uplatnit včas.
OZP navíc nabízí k příspěvku na hodinky s EKG také bezplatnou službu vyhodnocení zaznamenaných křivek atestovaným kardiologem online do 24 hodin. Klienti takto mohou ověřit až pět měření měsíčně – jde o praktickou nadstavbu, která z nositelné elektroniky dělá skutečně funkční diagnostický nástroj.
Co musí hodinky umět
Právě certifikace je zásadním parametrem. Podpora se nevztahuje na obyčejné fitness náramky ani na modely, které měří pouze orientační tepovou frekvenci optickým senzorem. Zařízení musí mít oficiálně schválenou funkci pro snímání EKG. Zatímco klasické vyšetření u lékaře využívá deset elektrod rozmístěných po hrudníku a končetinách, u hodinek stačí přiložit prst na korunku či lunetu a měření proběhne přímo na zápěstí. Jde o zjednodušený jednokanálový záznam, který ale pro včasné varování před arytmií bohatě stačí.
Mezi vyhovující modely na trhu patří například Apple Watch Series 4 a novější, vybrané řady Samsung Galaxy Watch, hodinky Fitbit Sense nebo certifikované modely značky Huawei. Běžné chytré hodinky dnes sledují tepovou frekvenci, úroveň stresu, okysličení krve i spánkové cykly – modely s patřičnou certifikací však zvládnou zaznamenat také elektrickou aktivitu srdce.
Prevence, která se vyplatí
Moderní technologie otevírají novou etapu preventivní medicíny. Stačí mít přehled o nabídkách své pojišťovny, hlídat si preventivní prohlídky a v případě zájmu o příspěvek zvolit hardware, který splňuje předepsané zdravotnické standardy. Včasné zachycení srdečních obtíží totiž může znamenat zásadní rozdíl pro další kvalitu života – a v krajním případě i jeho záchranu.
Zdroje článku: casopisvnitrnilekarstvi.cz, centrum.cz, arecenze.cz, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský