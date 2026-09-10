Většina lidí čeká se sázením trvalek na jaro. Přitom v září probíhá pod zemí proces, který jim dává mnohem lepší start

Zatímco většina českých zahrádkářů odkládá sázení trvalek na březen a duben, pod povrchem záhonu se v září odehrává tichá, ale zásadní proměna. Zemina, prohřátá celým létem, si drží teplo výrazně déle než okolní vzduch. Rostlina zasazená do takového prostředí nemusí řešit rašení listů ani kvetení, veškerou energii pošle dolů, do nových jemných absorpčních kořenů. Když pak přijde jaro, vstupuje do sezony s hotovým podzemním zázemím. Její jarně vysazená konkurentka teprve začíná budovat kořenový systém a současně musí živit pupeny, listy i stonky. Právě tady vzniká rozdíl, který se projeví v odolnosti, vitalitě i bohatosti kvetení.
Proč zářijová zemina funguje jako přírodní inkubátor kořenů
Klíč spočívá ve fyzice. Půda disponuje vyšší tepelnou kapacitou než vzduch, proto mění teplotu pomaleji a s výrazným zpožděním. Podle
University of Idaho Extension denní maxima a minima v hloubce pouhých deseti centimetrů zaostávají za vzduchovými hodnotami přibližně o dvě až tři hodiny, a čím hlouběji, tím je setrvačnost silnější. Na rychlost ochlazování navíc působí vlhkost, barva substrátu, textura i vegetační pokryv.
V praxi to znamená, že zatímco zářijový vzduch v Česku odpovídá dlouhodobému normálu kolem 13 °C, půda v záhonu si ještě uchovává letní teplo. Srpen 2026 skončil na území republiky s průměrem 20,0 °C oproti normálu 17,9 °C, zemina tak vstupuje do září nadprůměrně vyhřátá. Kořeny trvalek přitom podle Tennessee Extension pokračují v růstu, dokud teplota půdy neklesne zhruba pod 7–10 °C. V teplejších nížinách to může trvat až hluboko do října.
Kořenový předskok: co jarní výsadba teprve dohání
Představte si dvě identické trsy třapatky. Jeden zasadíte v září, druhý v březnu. Podzimní rostlina má před sebou čtyři až šest týdnů, kdy zakládá síť mikrokořenů a napojuje se na okolní půdní profil. Asimiláty z listů, které se na podzim přirozeně stahují směrem ke kořenům, tento proces ještě urychlují. Do zimy vstupuje s pevným podzemním zázemím.
Jarní rostlina takový luxus nemá. Od chvíle, kdy se ohřeje vzduch, musí současně zakořeňovat, rašit, budovat nadzemní hmotu, a brzy čelit prvním vlnám tepla a sucha.
Illinois Extension popisuje výsledek jednoznačně: podzimní výsadba vede k lepší kořenové struktuře, vyšší odolnosti vůči výkyvům jarního počasí, rychlejšímu a bohatšímu kvetení i celkově silnější vitalitě. Navíc na podzim trvalky čelí slabšímu tlaku plevelů a škůdců, což startovní podmínky ještě vylepšuje. Kdy v září sázet v českých podmínkách, od nížin po podhůří
Princip teplé půdy platí po celém Česku, liší se jen délka okna, které máte k dispozici. V teplých nížinách jižní Moravy nebo Polabí lze bez obav sázet ještě ve druhé polovině září. V podhorských zahradách a mrazových kotlinách se situace mění: podle klimatologických dat ČHMÚ přicházejí první slabé podzimní mrazy v chladnějších oblastech v průměru už mezi 7. a 12. říjnem. Odborné minimum zní: ponechat rostlině alespoň čtyři až šest týdnů do promrznutí půdy. V praxi to znamená, že v podhůří je rozumné mířit do první poloviny září, případně na přelom srpna a září.
Důležitá poznámka: podzimní výsadba vyhovuje především otužilým, mrazuvzdorným druhům. Mírně choulostivé trvalky raději nechte na březen. Stejně tak podzimně kvetoucí druhy (astry, chryzantémy) se lépe dělí a přesazují na jaře, kdy nerušíte jejich vrcholnou sezonu. Naopak pivoňky, sibiřské kosatce, orientální máky a řada klasických jarních a letních trvalek podzimní termín přímo vítají.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Jak zasadit trvalku v září krok za krokem
Správná technika rozhoduje stejně jako načasování. Několik zásad, které odborné zdroje opakovaně zdůrazňují:
Zbavte záhon vytrvalých plevelů ještě před výsadbou; pýr nebo svlačec v kořenové zóně trvalky nadělá víc škody než pozdní mráz. Výsadbovou jámu kopejte jen tak hlubokou, aby krček rostliny zůstal v úrovni terénu, ale klidně dvakrát až třikrát širší než kořenový bal. V jílovité půdě narušte hladké stěny jámy, aby kořeny snáze pronikaly dál. Nepřipravujte jen jámu. Tennessee Extension varuje před efektem „květináče v zemi“: pokud vyplníte výsadbový otvor bohatým substrátem a okolí necháte zhutněné, kořeny se budou točit uvnitř místo aby prorůstaly do okolní zeminy. Lepší je rovnoměrně zpracovat celý záhon. Kořeny z kontejneru uvolněte nebo naříznete, pokud krouží po obvodu balu. Po zasazení důkladně prolijte, i když je půda na dotek vlhká. Voda uzavře vzduchové kapsy kolem kořenů. Mulčujte vrstvou 5–7 cm, ale nechte volný prostor kolem krčku rostliny, aby nehnil. Dusíkaté hnojení vynechte. Na podzim by tlačilo novou nadzemní hmotu místo kořenů. Rostlina potřebuje přesný opak. Zálivka po výsadbě: méně často, ale ke kořenům
Čerstvě zasazená trvalka potřebuje v prvních týdnech pravidelnou kontrolu vláhy, zvlášť pokud září pokračuje v teplém a suchém rázu léta. Pravidlo zní: zalévejte méně často, ale důkladně, provlhčete profil ke kořenům do hloubky zhruba patnácti centimetrů. Povrchové skrápění nadělá víc škody než užitku, protože láká kořeny nahoru místo do hloubky.
RHS doporučuje směřovat vodu pomalu přímo ke kořenové zóně, nikoliv na listy. Utah State University Extension radí v prvních týdnech po přesazení kontrolovat stav půdy klidně obden a zalít ve chvíli, kdy vrchních pět až sedm centimetrů osychá. Nejúčinnější je ranní zálivka, rostlina stihne vstřebat vodu dřív, než ji odpaří polední slunce.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková