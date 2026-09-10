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Apple ukázal skládací iPhone, jmenuje se Duo. Cena v ČR bude astronomická a jedno zásadní rozhodnutí překvapilo

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Apple 9. září 2026 představil svůj vůbec první skládací smartphone. Jmenuje se iPhone Duo, v Evropě startuje na 2 299 eurech a místo Face ID má Touch ID.
Skládací iPhone Duo

Skládací iPhone Duo

Zdroj: Apple
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