1,2 milionu bytů v ČSSR mělo společnou prádelnu. Sociologové dnes vysvětlují, proč její zmizení změnilo sousedské vztahy

Kdo vyrostl v paneláku, pamatuje ten zvuk: tlumený rachot bubnové pračky za betonovými zdmi, vůně pracího prášku na chodbě, rozpis termínů připíchnutý na dveřích. Společná prádelna, sušárna a žehlírna patřily k domovnímu zázemí stejně samozřejmě jako kočárkárna nebo kotelna. Typizované panelové soustavy s nimi počítaly už na rýsovacím prkně, a právě ta samozřejmost způsobila, že si jejich ztrátu skoro nikdo neuvědomil. Teprve dnes, kdy se sdílené praní vrací v nových bytových projektech, začíná být zřejmé, co všechno odešlo spolu s tou zamčenou místností v přízemí.
Pračka PR 8 a dvě sušárny: jak projektanti zabudovali praní do domu
Společná prádelna nebyla improvizace ani folklór. Technické podklady k panelovým soustavám, které dnes spravuje Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, dokládají, že šlo o projektovaný standard s přesně definovaným strojním vybavením. Soustava B70 předepisovala v podsklepení prádelnu, žehlírnu a sušárny; dokumentace specifikuje i konkrétní typy strojů, pračku PR 8 a odstředivku CR 4.
U soustavy G57 byl rozsah ještě velkorysejší. Trojdům disponoval dvěma prádelnami, dvěma namáčírnami, dvěma velkými sušárnami a jednou žehlírnou. Soustava G40 počítala se suterénními prádelnami v obdobném rozsahu. Norma ČSN 73 4301 z roku 1987 k tomu přidávala obecný princip: kolektivní charakter bydlení předpokládá uspokojování některých funkcí ve společných prostorách domu.
Logika byla prostá. Byty měřily 55 až 75 metrů čtverečních, koupelny sotva pojaly vanu. Automatická pračka s uzavřeným cyklem praní, kterou dnes považujeme za samozřejmost, se do sériové výroby dostávala pomalu. Projektanti proto část domácího provozu přesunuli o patro níž, do suterénu, kde prostor nebyl tak drahý a kde se dal vyřešit odvod vlhkosti i přívod vody pro více domácností najednou.
Čekání u mandlu: jak nenápadně vznikaly sousedské vazby
Každý čtvrtek odpoledne, každou sobotu ráno; rozpis na dveřích prádelny určoval rytmus, který se opakoval týden co týden. A právě v tom opakování se skrýval sociální mechanismus, jehož sílu popisuje Sociologická encyklopedie AV ČR přes tři vrstvy sousedských funkcí: kooperaci, družnost a neformální sociální kontrolu.
Prakticky to vypadalo takto: žena z třetího patra požádala sousedku ze šestého, aby jí přehodila prádlo do sušárny. Důchodce z přízemí hlídal, jestli někdo nepřetahuje svůj termín. Mladá matka se u mandlu dozvěděla, že se uvolnilo místo ve školce. Žádný z těchto kontaktů nevyžadoval blízké přátelství; stačila pravidelná přítomnost na stejném místě při běžné činnosti. Novější výzkumy sousedských interakcí potvrzují, že sdílená prádelna patří mezi reálná místa setkávání v domě, byť slabší než chodba nebo okolí vchodu.
Studie o sdílení v bydlení, publikovaná v odborném časopise Buildings & Cities, k tomu dodává důležitý detail: společné činnosti typu praní posilují kontakty jen tehdy, když jsou prostory snadno dostupné a promyšleně navržené. Československé suterénní prádelny tuto podmínku splňovaly; stály přímo v domě, měly jasná pravidla užívání a procházela jimi většina domácností.
Proč prádelny zmizely, a proč si toho téměř nikdo nevšiml
Automatické pračky s uzavřeným cyklem praní se po roce 1989 staly dostupným zbožím. Norma ČSN 73 4301 z roku 2004 už explicitně počítá s tím, že v bytě má být umožněno umístění pračky. Praní se přesunulo z chodby do koupelny, ze společného do soukromého.
Jenže technologie tvořila jen jednu část příběhu. Zákon o vlastnictví bytů z roku 1991 zařadil prádelny a sušárny mezi společná zařízení domu, a v následujících letech privatizace bytového fondu se o těchto prostorech rozhodovalo na schůzích SVJ. Řada bývalých prádelen se proměnila ve sklepy, skladiště kol nebo improvizované klubovny. Architektka Hana Řepková, která se dlouhodobě věnuje regeneraci sídlišť, označuje přeměnu společných prostor na skladiště za jednu z problematičtějších variant; dům tím přichází o místo, které může sloužit aktivnímu životu.
Do obrazu vstupují i širší společenské proměny. Sociologický ústav AV ČR ve své publikaci o pražských sídlištích upozorňuje na komodifikaci bydlení, generační obměnu a příchod nových obyvatel, tedy procesy, které sousedské vazby oslabují nezávisle na tom, jestli v suterénu stojí pračka, nebo regál s pneumatikami. A kritika panelové výstavby, jak připomíná výstava Národního památkového ústavu v Plzni, po desetiletí přehlušovala praktické výhody těchto domů. Na „měkké“ kvality, sdílení, setkávání, každodenní spolupráci, se prostě dlouho nikdo nedíval.
Nový život starého principu: prádelna jako komunitní benefit
V posledních letech se sdílené praní vrací, ovšem z jiného důvodu, než pro jaký kdysi vzniklo. Zatímco v sedmdesátých letech šlo o nutné zázemí pro stísněné byty bez vlastní techniky, dnešní projekty nabízejí společnou prádelnu jako volitelný komfort a nástroj komunitního života.
Pražský projekt V24 od Urbanbloku provozuje samoobslužnou prádelnu v přízemí a otevřeně ji prezentuje jako místo kontaktu mezi nájemníky. Dům Radost kombinuje sdílenou prádelnu se společnou kuchyní a pracovnou. Jindřichohradecká Vajgarská Urban Living řeší menší jednotky třemi společnými pračkami. L1FE House jde ještě dál: prádelnu spojuje s herní místností, jako by chtěl říct, že čekání na odstřeďování může být i zábava.
Pražský standard dostupného bydlení, který definuje Pražská developerská společnost, situaci vystihuje přesně: pokud v domě nebude společná prádelna, musí být umožněno umístění pračky v bytě. Prádelna tedy už dávno přestala být povinností. Stala se volbou, a právě proto je zajímavé, že si ji někteří developeři volí znovu.
Zvláštní kapitolu představuje pražská Mandlovna na Solidaritě. Bývalá komunitní prádelna dnes funguje jako kulturní a komunitní prostor; praní nahradily workshopy, výstavy a sousedská setkání. Princip zůstal stejný: místnost v domě, kam lidé chodí pravidelně a kde se potkávají, aniž by to byl hlavní účel návštěvy.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková