V ČSSR stály vedle křišťálu ve vitríně. Porcelánové figurky dnes stojí až 50 tisíc, o ceně rozhoduje značka s žaludem

Jenže mezi figurkou za dvě stovky a kusem nabízeným za sto třicet tisíc korun stojí pět konkrétních proměnných, které dokáže přečíst každý, kdo svou figurku otočí dnem vzhůru. Právě tam, na neglazované spodní straně, začíná příběh skutečné hodnoty.
Růžový trojúhelník se žaludem: klíč k dataci, nikoli automatická cenovka
Tradiční značení Royal Dux tvoří růžový trojúhelník s nápisem ROYAL DUX BOHEMIA a motivem žaludu. Podle oficiální historie firmy je doložené od roku 1900. Samotná přítomnost tohoto loga ovšem o ceně neříká téměř nic, potvrzuje výrobce a pomáhá zasadit kus do konkrétního výrobního období. A teprve období rozhoduje.
Specializované přehledy značek rozlišují řadu podvariant. Trojúhelník s písmenem E odpovídá podle dostupných katalogů období 1912–1951, varianta se žaludem bez písmene pokrývá roky 1918–1958 a nápis „Royal Dux Made in Czechoslovakia“ ukazuje na léta 1960–1978. K tomu přistupují vtlačená nebo tištěná razítka, čísla modelů a občas i autorská signatura. Každá vrstva zužuje dataci, a tím zpřesňuje odhad tržní hodnoty.
Cenové nůžky: od dvou stovek po sto třicet tisíc korun
Rozdíl mezi běžným poválečným kusem a ranou secesní figurou bývá řádový. České aukce z let 2025–2026 to dokumentují s chirurgickou přesností:
- Dvojice prasátek Royal Dux, vydražena za 210 Kč
- Jaroslav Ježek, „Koníci Expo ’58“ – 1 100 Kč
- Ježek, „Jitro“, model č. 685 – 1 500 Kč
- Ježek, „Volavky“ – 2 100 Kč
Na zahraničním trhu vypadá cenová mapa jinak. Ježkova „Lady Godiva“ z roku 1958 se nabízí za 785 USD (přibližně 18 500 Kč), porcelánový páv od téhož autora za 592 USD. A u starších secesních figur čísla stoupají dramaticky: velká alegorická postava z raného 20. století stojí v nabídce za 2 034 USD (zhruba 48 000 Kč), pastýřka „Shepherdess“ kolem roku 1900 dokonce za 5 321 USD, v přepočtu přes 125 000 Kč.
Špičkové kusy se tedy na mezinárodním trhu pohybují hluboko v desítkách tisíc korun, zahraniční nabídky jdou i výrazně výš. Cenový strop tlačí vzhůru kombinace stáří, velkého formátu, vzácného motivu a exportní prestiže značky.
Pět proměnných, které rozhodují o hodnotě vaší figurky
Co tedy odlišuje sběratelský klenot od běžné vitrínové dekorace? Pět faktorů, které si dokážete ověřit sami:
- Značení na spodní straně – růžový trojúhelník, doprovodné razítko, případné písmeno E nebo D. Podle dostupných přehledů značek odhalíte výrobní dekádu.
- Číslo modelu – vtlačené nebo tištěné číslo umožňuje porovnat kus s aukčními záznamy a katalogy. Například „Jitro“ nese model 685, což dovoluje okamžité dohledání v databázích.
- Autor návrhu – doložitelné jméno zvyšuje atraktivitu, byť samo o sobě nezaručuje vysokou cenu. Ježkovy figurky dosahují v českých aukcích maximálně 12 000 Kč, v zahraničí však výrazně víc.
- Stav a celistvost – ulomené prsty, praskliny, odřená malba nebo amatérské lepení srážejí cenu o desítky procent. Drobné výrobní stopy pod glazurou naopak nemusejí vadit; páv s dvěma body pod glazurou se nabízí za bezmála 600 dolarů.
- Rozměr a motiv – velké figurální kompozice, alegorie a secesní vázy patří do nejvyšší cenové kategorie. Malé sériové zvířecí motivy z poválečné produkce končívají v řádu stokorun.
Dvě zlaté éry, které vytvořily dnešní sběratelskou přitažlivost
Royal Dux zažil dva výrazné vrcholy mezinárodního uznání. První spadá do přelomu 19. a 20. století, kdy manufaktura získala Grand Prix na světové výstavě v St. Louis roku 1904 a provozovala vzorkové sklady v Berlíně, Hamburku, Vídni, Londýně, Amsterdamu, Paříži, Stockholmu i Madridu. Obchodní spojení sahalo až do Severní Ameriky. Právě z tohoto období pocházejí secesní figury, které dnes dosahují nejvyšších cen.
Druhý vrchol přišel s bruselským Expo 58, kde kolekce zahrnující Ježkovy návrhy (souprava Elka, plastiky hřebečků) obdržela Grand Prix a zlatou medaili. Bruselský styl a design poloviny 20. století dnes přitahují vlastní sběratelskou komunitu, i když cenově zatím nedosahují úrovně secesních kusů.
Zajímavý detail: Antik Praha upozorňuje, že část nejslavnějších kusů z přelomu století je materiálově jemná kamenina nebo keramika, nikoli porcelán v úzkém slova smyslu. Pro sběratele to hodnotu nesnižuje, naopak to podtrhuje řemeslnou výjimečnost raných modelů.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková