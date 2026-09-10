Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

KVÍZ: Zvládli byste střední školu informatiky? 10 otázek ukáže, jak jste na tom s počítači

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Připraveni otestovat své znalosti z informatiky? Náš kvíz prověří, zda byste obstáli na střední škole se zaměřením na počítače a moderní technologie. Čeká vás 10 otázek, které ukážou, jak dobře rozumíte světu jedniček a nul.
KVÍZ: Zvládli byste střední školu informatiky? 10 otázek ukáže, jak jste na tom s počítači

KVÍZ: Zvládli byste střední školu informatiky? 10 otázek ukáže, jak jste na tom s počítači

Zdroj: dimaberkut / Depositphotos
Reklama
Další články z FAJNTIP.cz
Jak budou prázdniny a svátky ve školním roce 2026/27. Tohle žádného Čecha nepotěší
Jak budou prázdniny a svátky ve školním roce 2026/27. Tohle žádného Čecha nepotěší
Nejlepší pivo v Česku od 1. října výrazně zdraží. Tohle nepotěší žádného Čecha
Nejlepší pivo v Česku od 1. října výrazně zdraží. Tohle nepotěší žádného Čecha

Pivovary znovu sahají k ceníkům. Hospodští a obchodníci dostanou nové podmínky a zákazníci pocítí změnu na...

Pojišťovny nově přispívají kardiakům a obézním až 10 000 Kč. Je potřeba zažádat
Pojišťovny nově přispívají kardiakům a obézním až 10 000 Kč. Je potřeba zažádat

Nositelná elektronika umí dnes zachránit život dřív, než pacient vůbec dorazí k lékaři. Vybrané pojišťovny...

Moje babička zapichovala do banánu špendlík. V Česku tenhle skvělý trik nikdo nezná
Moje babička zapichovala do banánu špendlík. V Česku tenhle skvělý trik nikdo nezná

Obyčejná jehla a zralý banán. Víc nepotřebujete k tomu, abyste ovoce nakrájeli zevnitř, aniž stáhnete...

Od října se bude platit za zprávy přes WhatsApp. Zde je přehled cen
Od října se bude platit za zprávy přes WhatsApp. Zde je přehled cen

Zelená aplikace zůstává pro běžné uživatele zdarma, velké firmy však čeká zásadní změna. Od října 2026...

Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

Články z FajnTip.cz přinášejí pestrý mix užitečných informací, životních vychytávek, inspirativních postřehů i oddechového obsahu, který čtenáře nejen pobaví, ale často i překvapí. Obsah je zaměřen na každodenní témata – od domácnosti, zdraví a vztahů přes zajímavosti ze světa až po jednoduché...

Všechny články tohoto autora →
FAJNTIP.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.