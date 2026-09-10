Nejlepší pivo v Česku od 1. října výrazně zdraží. Tohle nepotěší žádného Čecha

Obsah článku
Když se na Blízkém východě rozhořel konflikt v Hormuzském průlivu, málokdo v Česku tušil, že dopad pocítí i při návštěvě hospody. Globální ekonomika však funguje jako propojený systém a geopolitické napětí se nakonec promítá do cen všeho – včetně národního nápoje. Plzeňský Prazdroj oznámil úpravu velkoobchodních cen od října a za tímto krokem stojí tvrdá realita posledních měsíců.
Nafta výrazně zdražila a s ní i veškerá logistika. Každý sud, každá paleta plechovek musí doputovat z výrobních linek do všech koutů republiky i za hranice. Druhým zásadním faktorem je cena hliníku, která raketově stoupla. Pro balené pivo v plechovkách, segment mimořádně oblíbený mezi spotřebiteli, jde o citelný zásah. Když se sečtou dražší přeprava a dražší obaly, tlak na výrobní náklady se stává neudržitelným.
Kolik vlastně zaplatíte a kdo to rozhodne
Průměrné navýšení představuje nárůst o 2,6 procenta, což v praxi znamená zhruba sedmdesát haléřů na půllitr. Zásadní je však pochopit, že pivovar určuje pouze velkoobchodní ceny. Konečnou částku na účtence stanoví výhradně hospodský nebo obchodník. Jeden provozovatel může zdražit okamžitě a přesně podle nákupních podmínek, jiný zaokrouhlí více kvůli vlastním rostoucím mzdám a energiím. Další zase utlumí dopad na úkor vlastní marže, aby si udržel stálé štamgasty.
Úprava se dotkne především sudů a tanků mířících do gastronomie, dále části plechovkového piva a vybraných lahvových výrobků. Pro nejznámější ležák Pilsner Urquell jde dokonce o první změnu od roku 2023, protože z předchozí úpravy byl tento produkt vyjmut. Celkový rámec kopíruje meziroční inflaci, kterou centrální banka odhaduje na 2,2 procenta. Nejde tedy o skokový výkyv mimo realitu, nýbrž o tempo, kterým se hýbe celá tuzemská ekonomika.
Miliardy do modernizace a rekordní daně
Bez průběžné korekce by nebylo možné dlouhodobě udržet nejvyšší kvalitu ani rozsáhlý servis pro gastronomii a pivní kulturu. Jen loni pivovar investoval 1,66 miliardy korun do rozvoje svých provozů – dokončil plně automatizovaný sklad v Plzni a zahájil modernizaci lahvové linky v nošovickém Radegastu. Vedle technologií směřují každoročně další stovky milionů přímo do hospod: chlazení, sklo, školení personálu.
Firma zůstává jedním z největších přispěvatelů do veřejných rozpočtů. Loni odvedla na daních rekordních 6,63 miliardy korun, což ji řadí do elitní desítky největších plátců daně z příjmů v zemi. Peníze nekončí na papíře, ale v konkrétních projektech a podpoře celého odvětví.
Celý krok přichází v době, kdy trh citelně ochlazuje. Prazdroj loni prodal doma 7,17 milionu hektolitrů, což znamenalo pokles o dvě procenta. Export propadl ještě výrazněji – o 7,9 procenta na 1,82 milionu hektolitrů. Na výsledku se podepsalo chladné a deštivé počasí v hlavní sezoně i celosvětový útlum spotřeby. Tržby klesly o tři procenta na 22,4 miliardy korun a zisk po zdanění se snížil o procento na 5,85 miliardy.
Pro vedení společnosti je podzimní úprava logickou reakcí na kombinaci klesajících prodejních objemů, vysokých investic a neúprosně rostoucích vstupních nákladů. Český pivař se tak musí připravit, že orosená odměna po práci bude zase o něco dražší. Konečný účet však určí až samotný hostinský.
Zdroje článku: irozhlas.cz, denik.cz, novinky.cz, seznamzpravy.cz, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná