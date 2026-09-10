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Nejlepší pivo v Česku od 1. října výrazně zdraží. Tohle nepotěší žádného Čecha

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Pivovary znovu sahají k ceníkům. Hospodští a obchodníci dostanou nové podmínky a zákazníci pocítí změnu na vlastní peněžence. Důvodem jsou globální krize a rostoucí náklady.
Nejlepší pivo v Česku od 1. října výrazně zdraží. Tohle nepotěší žádného Čecha

Nejlepší pivo v Česku od 1. října výrazně zdraží. Tohle nepotěší žádného Čecha

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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