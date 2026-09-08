Bídná Sparta si zahrává. Vyhodila dva trenéry, kritizovaný Priske zatím přežil

V neděli 8. září 2026 oznámila Sparta konec asistenta pro standardní situace Jacka Wilsona a vedoucího fyzické přípravy Iana Colla. Devět bodů ze sedmi zápasů, čtyři porážky, dvanáct inkasovaných gólů a osmibodová ztráta na vedoucí Slavii; čísla, která si žádala reakci. Klub ji našel. Jenže mířil na dvě specializované role pod hlavním trenérem, ne na hlavního trenéra samotného. A právě to vypovídá o sparťanské krizi víc než samotné výsledky.
Nejhorší start za třicet let
Devět bodů po sedmi kolech. Víc porážek než výher. Dolní polovina tabulky. Podle serveru iDNES.cz jde o nejhorší ligový start Sparty za posledních třicet let. Sám předseda představenstva František Čupr přiznal, že klub zažívá „jeden z nejhorších startů do ligy za dlouhou dobu“.
Přitom ještě před rokem vypadala sparťanská trajektorie úplně jinak. V první éře na Letné dovedl Priske tým ke dvěma titulům, domácímu double a rekordním 87 ligovým bodům v sezoně 2023/24. Po návratu z Feyenoordu v létě 2025 skončila Sparta druhá v lize a v Konferenční lize postoupila z ligové fáze přímo do osmifinále. Teď je desátá. Kontrast ostřejší být nemůže.
Kdo skončil a proč právě oni
Wilson přišel na Letnou v červnu 2025 s referencemi z Manchesteru City, Brentfordu a severoirské reprezentace. Měl na starosti standardní situace, tedy oblast, kde Sparta v aktuální sezoně krvácí: bránění rohových kopů patří podle datových analýz k nejslabším místům týmu. Coll dorazil ve stejné vlně, s bohatým životopisem zahrnujícím Celtic, Ludogorec nebo Hajduk Split. Zodpovídal za fyzickou přípravu mužstva.
Sportovní ředitel Tomáš Rosický změnu zdůvodnil potřebou „dát týmu nový impuls“. Čupr doplnil, že další rozhodování bude záviset na vývoji situace. Kdo Wilsona a Colla nahradí, klub dosud neoznámil. Provozně ale nejde o rozpad štábu, v realizačním týmu zůstávají první asistent Diarmuid O’Carroll, další asistent Lukas Babalola, kondiční trenéři Tomáš Malý a Radek Říha i dvojice analytiků.
Priskeho tenčící se štít
Vedení sáhlo na nejnižší veřejně obhajitelnou úroveň problému. Dva specialisté odešli, hlavní trenér zůstal. Tím klub signalizuje dvě věci najednou: zaprvé, že Priskemu ještě věří natolik, aby dostal šanci krizi otočit s upraveným štábem. Zadruhé, že si nechal otevřený prostor pro mnohem tvrdší krok.
Po sobotní prohře 1:2 v Hradci Králové skandoval hostující sektor „Priske ven“. Fanouškovská frustrace už překročila hranici tichého reptání. A Rosický, který je po zdravotních potížích zpět v plné gesci sportovního ředitele a podle klubové struktury řídí sportovní strategii v úzké vazbě na Čupra, má nyní na stole otázku, na kterou zatím veřejně neodpověděl: kde přesně leží bod, za nímž přestane stačit odvolávat asistenty.
Co rozhodne o Priskeho osudu
Pevný termín klub nesdělil. Z tónu oficiální komunikace ale plyne, že horizont se nepočítá na měsíce, nýbrž na zápasy. Nejbližší ostrý checkpoint je domácí utkání s Jabloncem 12. září. Další zaváhání by znamenalo, že ochranný polštář mezi Priskem a koncem na Letné prakticky zmizí.
Problémy přitom sahají hlouběji než ke dvěma odvolaným specialistům. Pomalá kombinace, slabé kraje, absence lídrů na hřišti, rekordní počet ztrát míče, to jsou symptomy, které výměna trenéra standardek a kondičního kouče sama o sobě nevyléčí.
Sparta si koupila čas. Otázka je, kolik ho ještě zbývá.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl