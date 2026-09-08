Šonka vzal hokejové hvězdy extraligy do akrobatického letadla a nešetřil je. Někdo se pozvracel, Klíma chtěl přidat

Letňanské letiště, pondělní ráno, na stojánce červenobílý Extra 330LX. Martin Šonka, bývalý pilot Gripenu a vítěz Red Bull Air Race 2018, si jednoho po druhém bere čtrnáct hokejistů, po jednom z každého extraligového klubu, a vytáhne je do figur, při nichž se kladné a záporné přetížení střídá v půlvteřinových intervalech. Netrénovaný člověk může mít problém už kolem čtyř G. Šonkův stroj v závodním režimu zvládá dvanáct. A pilot sám řekl, že hráče „úplně nešetřil“. Akce odstartovala nové víceleté partnerství Tipsport extraligy s Red Bullem a rovnou ukázala, že elitní fyzička na ledě neznamená nic, když vás někdo otočí hlavou dolů v tisíci metrech nad zemí.
Kdo vydržel a kdo raději mlčí
Šonka po přistání prozradil, že mezi nejodolnějšími byli Lukáš Sedlák, Daniel Voženílek, Filip Chlapík a Kelly Klíma. Právě Klíma vyčníval nejvíc. Pilot mu průběžně přidával intenzitu manévrů a čekal, kdy řekne dost. Nedočkal se. Klíma prý vykřikoval, že by s ním takhle klidně létal hodinu, a žádal další figury.
Opačný konec spektra Šonka okomentoval stručně: „Někdo se třeba pozvracel.“ Jména ale odmítl zveřejnit. Ve zdrojích není ani náznak dohody s ligou nebo kluby; vypadá to jako pilotovo vlastní rozhodnutí neudělat z nikoho terč kvůli reakci na zátěž, která s hokejem nemá nic společného.
Chlapík, jeden z těch odolnějších, přesto přiznal, že mu po vystoupení z kabiny zhruba hodinu nebylo dobře. „Zážitek na celý život,“ shrnul pro TN.cz. Hodinu nevolnosti v tom zřejmě počítal taky.
Proč hokejistům nestačí kondice
Hokej je opakovaná vysoce intenzivní práce v třiceti- až osmdesátivteřinových úsecích; tep směřuje k maximu, svaly jedou na anaerobní dluh, tělo spaluje svalový glykogen. Jenže akrobatický let zasahuje úplně jiné systémy. Přetížení tlačí krev od hlavy nebo naopak k hlavě, vestibulární aparát ztrácí orientaci, a pokud tělo nemá natrénovanou odolnost na přetížení, přichází šednutí zorného pole, tunelové vidění, v extrému ztráta vědomí. FAA to popisuje jako gray-out a black-out a výslovně uvádí, že tolerance závisí na fyziologii, aktuálním stavu a zkušenosti, ne na obecné kondici.
Šonka v dřívějším rozhovoru pro iROZHLAS vysvětloval, že při akrobacii dokáže během půl vteřiny vyvinout i deset G. Promo lety v Letňanech neměly zveřejněnou telemetrii, takže přesná čísla, která hráči zažili, neznáme. Víme ale, že nešlo o vyhlídkový okruh nad Prahou. Šonka sám mluvil o „úplně jiné fyzické zátěži“ a o tom, že postupně přidával.
Red Bull neprodává hokej, prodává zážitek
Celá akce nebyla jen show pro kamery. Byla součástí promyšleného startu partnerství, které se propíše do každého extraligového zápasu:
- Red Bull Overtime – prodloužení nově ponese toto označení a dostane vlastní televizní grafiku.
- Roadshow – monopost Oracle Red Bull Racing objede všech 14 stadionů, fanoušci si budou moct vyzkoušet závod v elektrických miniformulích přímo na ledě.
- Digitální obsah – Red Bull zasáhne do televizní grafiky i do distribuce momentů na sociálních sítích extraligy.
- Společné video – v hlavním klipu se objevili mimo jiné Chlapík, Ondřej Kaše, David Kaše, Dominik Frodl, Nick Malík, Jakub Flek, Matěj Machovský, Dominik Hrachovina, Radan Lenc nebo bratři Klímové. Premiéra oficiálního videoklipu s novou písní soutěže „Jdeme na hokej“ je naplánovaná na 11. září v 7:30 na sociálních sítích Tipsport extraligy.
Ředitel soutěže Martin Loukota na tiskovou konferenci přiletěl letadlem. Symbolika byla jasná: liga se chce prezentovat jako zážitek, ne jen jako sportovní výsledková tabulka. A Red Bull je v tomhle oboru doma víc než kdokoli jiný.
Co čeká fanoušky od září
Sezóna 2026/27 startuje předehrávkou Karlovy Vary – Třinec v úterý 15. září, kompletní první kolo se odehraje o den později. Oneplay Sport slibuje přes 400 přímých přenosů, ČT sport potvrdila 21 televizních utkání, převážně v neděli od 15:30 nebo 16:30, a nově zavádí páteční souhrnný pořad Buly od 21:15. Liga zároveň slaví 90 let existence, což vyvrcholí retro kolem kolem 3. ledna 2027.
Podle APK LH se vracejí i hvězdy ze zámoří, Ondřej Kaše, Dominik Frodl nebo Róbert Lantoši. Extraliga tak vstupuje do nové sezóny s nejsilnějším komerčním partnerem ve své historii, s nabitými soupiskami a s příběhem, který začal tím, že čtrnáct profesionálních sportovců zjistilo, že jejich těla mají limity, o kterých na ledě neměli tušení.
Kelly Klíma chtěl přidat. Šonka mu vyhověl. A pak se zeptal, jestli by ho někdo z klubů pozval na trénink. Zatím se nikdo neozval.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta