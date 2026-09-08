Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Udělejte ze starého notebooku funkční stroj za 75 korun. Google prodává USB klíčenku, která to zvládne za 5 minut

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Google spolu s platformou Back Market začal prodávat USB klíčenku se systémem ChromeOS Flex, která promění starý notebook na svižný webový stroj.
Notebook, Windows

Notebook, Windows

Zdroj: Picryl
Reklama
Další články z Mobify.cz
PS5 neumí Bluetooth sluchátka, ale malý USB-C adaptér za pár stovek to vyřeší. Většina hráčů o něm neví
PS5 neumí Bluetooth sluchátka, ale malý USB-C adaptér za pár stovek to vyřeší. Většina hráčů o něm neví
Samsung jednou aktualizací zabil dva fitness náramky Galaxy Fit. Kdo ji nainstaluje, přijde o funkční zařízení bez náhrady
Samsung jednou aktualizací zabil dva fitness náramky Galaxy Fit. Kdo ji nainstaluje, přijde o funkční zařízení bez náhrady

Únorová aktualizace aplikace Galaxy Wearable odstřihla dva fitness náramky z roku 2019 od jediného...

Huawei proměnil světlomety elektromobilu v projektor. Autokino si teď pustíte přímo z kapoty, žádný další hardware nepotřebujete
Huawei proměnil světlomety elektromobilu v projektor. Autokino si teď pustíte přímo z kapoty, žádný další hardware nepotřebujete

Nové SUV Aito M9 má v předních světlometech integrovaný plnobarevný projekční systém Huawei XPixel. Stačí...

Wi-Fi s dosahem 1 kilometr zní jako sen. Nový router to umí, ale v Evropě narazíte na pravidla, která ho prakticky zničí
Wi-Fi s dosahem 1 kilometr zní jako sen. Nový router to umí, ale v Evropě narazíte na pravidla, která ho prakticky zničí

GL.iNet HaLowLink 2 skutečně slibuje kilometrový dosah Wi-Fi. V českém právním rámci ale z něj zůstává úzký...

Rusko spustilo desítky GPS rušiček v Kaliningradu, dosahují 450 km do Evropy. Kreml musí prudit dnes a denně
Rusko spustilo desítky GPS rušiček v Kaliningradu, dosahují 450 km do Evropy. Kreml musí prudit dnes a denně

Litevský regulátor napočítal v Kaliningradu 36 spoofingových antén. Ještě na začátku roku 2025 tam byly tři.

Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

Všechny články tohoto autora →
Mobify.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.