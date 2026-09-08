Udělejte ze starého notebooku funkční stroj za 75 korun. Google prodává USB klíčenku, která to zvládne za 5 minut

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Udělejte ze starého notebooku funkční stroj za 75 korun. Google prodává USB klíčenku, která to zvládne za 5 minutPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Google spolu s platformou Back Market začal prodávat USB klíčenku se systémem ChromeOS Flex, která promění starý notebook na svižný webový stroj.
Notebook, Windows
Zdroj: Picryl
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