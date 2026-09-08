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Baník přivedl posilu, která fanoušky vytočila víc, než kdyby přišel hráč ze Sparty. Elbela navíc omlouvá

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Baník Ostrava podepsal obránce Jakuba Elbela, jehož jméno figurovalo v korupční kauze FAČR. Klub ho hájí tím, že nebyl potrestán za ovlivňování zápasů.
Baník přivedl posilu, která fanoušky vytočila víc, než kdyby přišel hráč ze Sparty. Elbela navíc omlouvá

Baník přivedl posilu, která fanoušky vytočila víc, než kdyby přišel hráč ze Sparty. Elbela navíc omlouvá

Zdroj: SK Sigma Olomouc
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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