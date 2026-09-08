Baník přivedl posilu, která fanoušky vytočila víc, než kdyby přišel hráč ze Sparty. Elbela navíc omlouvá

9. srpna 2026, po prohře v Hradci Králové, stál trenér Roman Skuhravý před novináři a mluvil o korupční kauze českého fotbalu. „Byl bych nekompromisní. Absolutně nekompromisní. Ke komukoliv, k jakémukoliv hráči, k Davidovi nevyjímaje,“ řekl na adresu Davida Látala i všech ostatních aktérů. O měsíc později, 8. září, Baník na svém webu oznámil příchod šestadvacetiletého stopera Jakuba Elbela, hráče, jehož jméno prošlo přesně tou kauzou, kterou Skuhravý tak ostře odsoudil. Fanouškovské sociální sítě se okamžitě rozhořely. Ne kvůli sportovní rivalitě, ne kvůli přestupu od konkurenta. Kvůli pocitu, že klub překročil vlastní morální linku.
Co přesně Elbel udělal, a za co byl nakonec potrestán
Rozdíl mezi původním podezřením a konečným verdiktem je klíčový, a přesto se v debatách často zamlžuje. Etická komise FAČR s Elbelem původně vedla řízení kvůli podezření, že na pokyn Daniela Černaje pomáhal přesvědčovat Filipa Štěpánka, aby svým výkonem ovlivnil barážové zápasy MFK Karviná – MFK Vyškov z 30. května a 2. června 2024. Podle policejního dokumentu, do kterého nahlédly Seznam Zprávy, měl Elbel fungovat jako prostředník, „vyřizovač vzkazu“.
Právní kvalifikace se ale 15. července 2026 změnila. Etická komise nakonec Elbela nepotrestala za ovlivnění utkání ani za úplatkářství, nýbrž za neoznámení disciplinárního přečinu. Výsledek: tři měsíce zákazu činnosti a pokuta 30 tisíc korun.
Pro srovnání, jak dopadli ostatní aktéři kauzy podle Etické komise FAČR:
- David Látal – neoznámení přečinu: 2 měsíce, 20 000 Kč
- Samuel Šigut – ovlivnění utkání + neoznámení: 16 měsíců, 80 000 Kč
- Patrik Wehowský – 30 měsíců, 80 000 Kč
- František Chmiel – 30 měsíců, 120 000 Kč
- Jan Wolf – 12 let zákazu, 3 000 000 Kč
Elbelův trest patří k nejnižším. Jenže „nejnižší“ neznamená „žádný“, a právě v tom spočívá jádro sporu.
Proč Baník říká, že to dává smysl
Oficiální obhajobu vedl na klubovém webu Michal Kordula. Argumentační linie stojí na třech pilířích: Elbel nebyl potrestán za samotné ovlivňování zápasů; levonohý stoper s rozehrávkou a schopností hrát i levého beka je na českém trhu vzácné zboží; a každý si zaslouží druhou šanci.
Sám Elbel v rozhovoru pro klub přiznal chybu a řekl, že by se dnes zachoval jinak. Sigma Olomouc s ním 7. září rozvázala smlouvu dohodou a výslovně uvedla, že si může hledat angažmá i po uzavření přestupového okna. Baník tak Elbela získal jako volného hráče bez odstupného.
Sportovní logika ale naráží na jeden detail: klub sám oznámil, že Elbel po herní pauze a doléčení zranění začne v druholigovém B-týmu. Baník si tedy otevřel reputační frontu kvůli hráči, který v dohledné době nenastoupí ani na lavičce áčka.
Skuhravého paradox a ticho po podpisu
Časová osa mluví jasně. 9. srpna: nekompromisní odsudek kauzy. 8. září: podpis hráče z téže kauzy. Mezi těmito dvěma daty uplynul přesně měsíc.
Po oznámení Elbelova příchodu zatím žádné veřejné vyjádření trenéra Skuhravého dohledatelné není. Klub komunikaci nechal na Kordulovi. Podle informací deníku Sport o příchodu nevěděl ani realizační tým a transfer nešel klasicky přes trenérskou potřebu. Tentýž zdroj uvádí, že Elbel má mít v kancelářích na Bazalech rodinného známého, jeho funkci ani formální pravomoc ale nikdo oficiálně nepotvrdil.
Z veřejně dostupných informací vyplývá, že o Elbela projevilo zájem více klubů. Podle iSportu odmítl Duklu, Prostějov i Banskou Bystrici. Hradec Králové, kde na podzim 2025 úspěšně hostoval, o něj v lednu ještě stál; sportovní ředitel Petr Pojezný tehdy řekl, že by se o jeho služby ucházel. Jenže v září už Východočeši nesáhli.
Co to říká o Baníku
Kauza FAČR zasáhla český fotbal v nebývalé šíři: 32 obviněných, 47 disciplinárních řízení v první vlně, Karviná vyloučená z první ligy. V tomhle kontextu se příchod hráče s jakýmkoliv spojením ke kauze stává symbolickým aktem, ať chce klub, nebo ne.
Baník zvolil procesní a právní hranici přijatelnosti. Elbel nebyl potrestán za ovlivňování, tedy je čistý. Jenže fanouškovská optika funguje jinak: tady nejde o paragraf, ale o důvěru. Rivalita se Spartou je pro ostravské fanoušky tradiční a silná; Sparta sama Baník na svém webu označuje za rivala. Příchod sparťana by ale znamenal sportovní provokaci. Elbelův podpis míří jinam. Na integritu klubu, na soulad slov a činů, na otázku, jestli vedení drží stejný metr, jaký jeho trenér veřejně deklaroval.
Pokud Elbel zůstane v B-týmu, spor se možná rozpustí v každodenním provozu druhé ligy. Pokud se ale jednou objeví v nominaci áčka, bude muset odpovídat někdo jiný než Michal Kordula. Bude muset odpovídat Roman Skuhravý, ten, který chtěl být absolutně nekompromisní.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl