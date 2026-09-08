Sousedův kouř z komínu vás otravuje? Stačí jedno podání na úřad a hrozí mu pokuta až 50 000 Kč. Většina lidí to neudělá

Zvyšující se ceny za energie a plyn vedou majitele nemovitostí opět k vytápění tuhými palivy. Ve snaze ušetřit pak někteří lidé pálí i materiály,
jejich používání je nebezpečné a vysoce škodlivé. Zvýšený zápach a hustota kouře pak ovlivňuje život i blízkých sousedů. Naštěstí existuje jednoduchý způsob, jak tuto nepříjemnou situaci s problémovým sousedem vyřešit. Ochrana v zákoně
Z občanského zákoníku jasně vyplývá, že vlastník
nemovitosti musí zabránit všemu, čím ovlivňuje sousední pozemek. Mezi to patří především odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, hluk, otřesy nebo jiné imise, které v nepřiměřené míře sousední pozemek a jeho obyvatele ovlivňují a znemožňují jeho běžné využívání. Konkrétně se o tom zmiňuje § 1013. Obce mohou zákon ještě upravit
Toto obecné znění zákona mohou ve svých vyhláškách ještě zkonkretizovat a zpřísnit všechny obce. Jako preventivní opatření,
aby se zabránilo znečišťování ovzduší a negativního vlivu na životní prostředí, mohou určit, co mohou její občané v kotlích na tuhá paliva spalovat, a čeho se musí úplně vyvarovat. Na základě prevence nebo na udání pak mohou dodržování dané vyhlášky kontrolovat. Jak řešit kouř od sousedů
Pokud vám problémy způsobuje soukromá osoba, pak se obraťte na úřad s rozšířenou působností. Ten na příslušném místě provede kontrolu a na základě konkrétních zjištění
pak stanoví způsob nápravy nebo dotyčnému uloží pokutu. Ta se může vyšplhat až do výše 50 000 Kč. V případě, že byl kotel pořízen na dotaci a je využíván neschváleným způsobem, pak riskuje, že bude muset celou dotaci vrátit. Zdroj fotografie: Depositphotos
V případě, že nepřiměřený kouř uniká z budov, které spravuje nebo provozuje právnická osoba, pak musíte tento podnět řešit s Českou inspekcí životního prostředí. To stačí provést prostřednictvím
e-mailu, ústně, písemně, telefonicky nebo přes datovou schránku. Podání by mělo obsahovat základní informace, a to přesnou adresu, časové údaje, jak často se problém vyskytuje v průběhu dne, týdne a jeho intenzita. Právnickým osobám hrozí pokuta až 10 milionů nebo pozastavení činnosti. Co lze bezpečně spalovat
Při výběru vhodného topiva byste se měli vždy řídit doporučením výrobce. Ten by v přiložené dokumentaci měl veškeré vhodné zdroje uvádět.
Obecně je možné využívat vyschlé dřevo, dřevěné brikety, pelety nebo uhlí. Firmy, bytové domy nebo třeba školy mohou pak využívat štěpku, piliny nebo jiné alternativní zdroje, které nezamořují okolí a nemají negativní vliv na životní prostředí, ani kvalitu ovzduší.
VIDEO Jak na vytápění dřevem
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři