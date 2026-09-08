Naděje pro český nároďák. Nový trenér Denia je v kontaktu s hvězdným Schickem

Třicetiletý útočník Bayeru Leverkusen, čerstvý vicekapitán bundesligového mistra se šestnácti góly za poslední sezonu, v létě reprezentaci opustil s tvrdými slovy. „Reprezentace mi spíš brala, než něco dávala,“ řekl v podcastu společnosti Fortuna na konci srpna. A přidal, že ani osobní schůzka s novým koučem jeho rozhodnutí nejspíš nezmění. Jenže právě v tom, co se kolem něj a kolem celého národního týmu od července mění, leží skutečný příběh.
Španěl na české lavičce
31. července 2026 vstoupil do kanceláří FAČR muž, jakého česká reprezentace nikdy neměla. Santi Denia, dvaapadesátiletý rodák z Albacete, podepsal dvouletou smlouvu s opcí a stal se prvním zahraničním trenérem v historii českého A-týmu. S sebou přivedl asistenta Pabla Ama. 8. září pak FAČR oficiálně potvrdila Radka Bejbla jako druhého asistenta, českou spojku, která Deniu s asociací propojila už při vyjednávání.
Deniův životopis mluví jasně: olympijské zlato se Španělskem v Paříži 2024, tituly na mládežnických Eurech U17 i U19. Pavel Nedvěd, který za celým projektem stojí jako sportovní ředitel, veřejně hájí zahraniční cestu i dlouhodobou vizi. Nejde o kosmetickou výměnu na lavičce. Jde o pokus přestavět celou architekturu kolem národního týmu.
Co Schick skutečně řekl, a proč to bolí
Schickovo rozhodnutí skončit s reprezentací nepadlo v emoci po jednom zápase. V podcastu popsal dlouhodobou frustraci, která se na MS 2026 jen vyhrotila. Konkrétní výtky byly tvrdé:
- MS bylo podle něj „laxní“ a „neprofesionální“ od prvního do posledního dne.
- Hotely, jídlo a regenerace nesnesly srovnání s tím, co zažíval v Leverkusenu.
- Před zápasem s Mexikem strávil tým celý den přesunem, osm hodin cestování, večer bez energie.
- „Jezdili jsme se znehodnocovat,“ shrnul.
Kapitán Ladislav Krejčí po příletu z MS uznal, že kritika je zasloužená, a mluvil o „nastaveném zrcadle“. Schickova slova tedy nezůstala viset ve vzduchoprázdnu. Zasáhla veřejnou debatu i samotný tým.
Kontakt, který zatím není rozhovorem
K 28. srpnu 2026 Schick v rozhovoru pro ČTK potvrdil, že si s Deniou nevolal. Doložený je jen nepřímý vzkaz, nový trenér nechal přes Schickova kondičního kouče v Bayeru vědět, že by za ním rád přijel na osobní schůzku. Schick reagoval střízlivě: ani taková schůzka jeho postoj nejspíš nezmění.
Denia přesto ve veřejných vystoupeních opakuje, že dveře zůstávají otevřené. Zdůrazňuje „rodinné“ fungování týmu a týmový duch. Je to vědomá strategie: nenutit, ale signalizovat změnu. Otázka je, jestli signály stačí.
Proč nejde jen o jednoho hráče
Schickova klubová forma přitom žádné pochybnosti nevzbuzuje. V sezoně 2025/26 nastřílel v bundeslize šestnáct gólů a přidal tři asistence ve dvaceti osmi zápasech. V dubnu překonal metu sta soutěžních branek za Leverkusen ve 207 duelech. A 21. srpna ho klub jmenoval vicekapitánem. Nejde o hráče na sestupné trajektorii, jde o muže, který v jednom z nejlepších evropských klubů stoupá.
Právě proto je jeho odmítnutí tak výmluvné. Kdyby problém byl jen v jednom trenérovi, stačila by výměna. Schick ale popsal systémové selhání: logistiku, servis, přístup. Pokud Deniův štáb tyto věci nezmění, samotné získání Schicka zpět by řešilo symptom, ne příčinu. Podle nás skutečná naděje pro nároďák neleží v jedné schůzce, ale v tom, zda česko-španělský realizační tým dokáže vybudovat prostředí, ve kterém hráč kalibru Schicka nebude mít důvod odcházet.
Co bude dál
Termín Deniovy první nominační tiskové konference zatím FAČR veřejně neoznámila. Složení štábu se ale odkrývá postupně, po Amovi a Bejblovi asociace avizovala další jména „v nejbližší době“. Schickův návrat zůstává otevřenou proměnnou, ne hotovou dohodou.
Vicekapitán Bayeru Leverkusen sedí v Německu, trénuje s mistrovským týmem a čeká. Ne na telefonát. Na důkaz, že se něco opravdu změnilo.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl