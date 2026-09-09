Švýcaři zkoušejí vyobcovat Microsoft. Open source nasadí pro 3000 úředníků

Švýcarsko se pouští do kroku, který může Microsoft v Evropě bedlivě sledovat. Spolková kancelář chce do konce roku 2027 zpřístupnit open source kancelářské prostředí přibližně 3000 zaměstnancům federální správy. Projekt přitom není jen experimentem s alternativou k Microsoft 365. Součástí programu je také prověření strategie, která by státu umožnila Microsoft 365 v případě potřeby opustit.
Nejde zatím o okamžité vypínání Wordu, Outlooku nebo Teams. Nové prostředí má fungovat souběžně s Microsoft 365. Švýcarsko si tak vytváří alternativu, kterou může využít nejen při běžné práci, ale také při výpadku nebo krizové situaci.
První test se 172 lidmi uspěl
Základem projektu je studie PoC BOSS, tedy Proof of Concept für eine Büroautomation mit Open-Source-Software. Do praktického testování se zapojilo 172 zaměstnanců z několika federálních úřadů.
Nejlépe hodnotili práci s dokumenty, ukládání souborů, spolupráci, e-mail a kalendář. Problémy se naopak objevily například u větších videokonferencí. Spolková kancelář přesto dospěla k závěru, že řešení je pro hlavní kancelářské činnosti použitelné.
Technickým základem je německý openDesk, za kterým stojí Zentrum für Digitale Souveränität, zkráceně ZenDiS. Nejde přitom o jeden program. OpenDesk spojuje několik open source nástrojů. Dokumenty obstarává Collabora Online, e-mail a kalendář Open-Xchange, úložiště Nextcloud, projektové řízení OpenProject, komunikaci Element a videokonference řešení založené na Jitsi.
Devět milionů franků za větší nezávislost
První fáze programu má podle Spolkové kanceláře stát přibližně 9 milionů švýcarských franků. Peníze mají posloužit k vybudování platformy, bezpečnostním úpravám a přípravě prostředí pro zhruba 3000 uživatelů.
Hlavním motivem je digitální suverenita. Švýcarská vláda chce mít možnost provozovat klíčové kancelářské služby bez úplné závislosti na jednom dodavateli proprietárního softwaru. Open source prostředí má zároveň posloužit jako záložní varianta například při nedostupnosti Microsoft 365.