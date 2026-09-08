Neymar odkulhal ze čtvrtfinále brazílského poháru. Další zranění stehna oživuje debatu o konci kariéry

Ve 43. minutě odvetného čtvrtfinále brazilského poháru proti Palmeiras si Neymar několikrát sáhl na pravé stehno, signalizoval lavičce a do druhého poločasu už nenastoupil. Nahradil ho Rony, Santos remizoval 0:0 a po debaklu 0:3 z prvního zápasu vypadl. Bylo úterý 2. září 2026 a Vila Belmiro se loučila s dalším turnajem, i s iluzí, že Neymarův comeback může běžet bez přerušení. O dva dny později vyšetření v klubovém centru CEPRAF odhalilo svalové zranění typu 2B v přímém svalu pravého stehna. Podle odhadu serveru ge to znamená rekonvalescenci spíš bližší osmi než čtyřem týdnům. Realistický návrat? Začátek listopadu, pokud nepřijde komplikace.
Tělo, které nestíhá držet krok s talentem
Neymarova druhá santoská etapa začala 31. ledna 2025, kdy se vrátil z Al-Hilalu do mateřského klubu. Od té chvíle se zdravotní záznamy kupí jako varování, které nikdo nechce číst nahlas:
- Březen 2025, edém v levém zadním stehně
- Duben 2025, svalové natržení semimembranosu v levém stehně
- Září 2025, pravý rectus femoris
- Listopad 2025, meniskus levého kolene
- Květen/červen 2026, pravé lýtko
- Září 2026, znovu pravý rectus femoris, tentokrát typ 2B
Už po prvních pěti měsících comebacku spočítalo ge bilanci: 12 zápasů, 3 góly, 3 asistence a 78 dnů mimo hru kvůli dvěma svalovým zraněním. Neymar přitom podle dostupných souhrnů ani jednou nezkrátil očekávanou dobu léčby. Vzorec je jasný: krátký produktivní úsek, pak pauza, pak návrat, pak další pauza. Kariéra se z fáze elitní kontinuity přesunula do režimu přerušovaných záblesků.
Kdo vlastně mluví o konci
Debatu o konci kariéry neotevřelo jedno zranění. Otevřel ji sám Neymar. 3. srpna 2026, tedy měsíc před zraněním proti Palmeiras, řekl pro ge: po konci smlouvy v prosinci „budu přemýšlet“, jestli pokračovat, odejít, nebo skončit. Tři slova, pokračovat, odejít, skončit, a žádné z nich nebylo vyloučeno.
Jeho otec reagoval veřejnou výzvou, aby syn „pokračoval v hraní fotbalu“ a znovu našel radost. Klubové zdroje citované ge v červenci 2026 označily možnost okamžitého konce spíš za vzdálenou než pravděpodobnou. Jenže to bylo před dalším zraněním. Každý nový výpadek posouvá váhu těch tří slov jinam.
Smlouva se Santosem platí do 31. prosince 2026. Klub v srpnu uznal dluh za obrazová práva ve výši přibližně 450 milionů korun a rozložil ho do splátek až na 80 měsíců. Neymarova budoucnost tedy není jen sportovní otázka, je i finanční a smluvní.
Čísla, která vypovídají víc než slova
Srovnání napříč etapami kariéry ukazuje, jak dramaticky se změnila Neymarova dostupnost i produkce:
|Klub
|Zápasy
|Góly
|Asistence
|PSG
|173
|118
|70
|Al-Hilal
|7
|1
|2
|Santos (comeback, celkem k 16. 5. 2026)
|42
|17
|8
|Santos (sezóna 2026, k 2. 9. 2026)
|25
|8
|8
V PSG dával gól v průměru každých 132 minut. V Al-Hilalu odehrál celkem 428 minut, méně než pět kompletních zápasů. V Santosu se čísla zlepšila, ale kontext je jiný: brazilská liga není Ligue 1, a hlavně mezi čísly jsou díry. Týdny na marodce, zápasy sledované z tribuny, návrat, další bolest.
Trenér Cuca to po odvetě s Palmeiras shrnul stručně: „Budeme se muset obejít bez něj.“ Věta, kterou santoský realizační tým za poslední rok a půl slyšel příliš často.
Co zbývá do konce roku
Santos vypadl z Copa do Brasil, ale sezóna nekončí. Už 9. září čekalo čtvrtfinále Copa Sudamericana proti Atléticu-MG a liga pokračuje v plném tempu. Neymar bude chybět minimálně v deseti zápasech. 7. září zveřejnil video z posilovny v tréninkovém centru Rei Pelé, signál, že léčba běží a motivace zatím drží.
Jenže prostor se ztenčuje. Do konce smlouvy zbývají necelé čtyři měsíce. Pokud se vrátí na začátku listopadu, bude mít zhruba osm týdnů na to, aby ukázal, že ještě zvládne víc než krátké epizody mezi léčbami. Osm týdnů na to, aby přesvědčil sám sebe, a možná i svého otce, že ta odpověď na srpnovou otázku nemusí znít „skončit“.
Neymarovi je čtyřiatřicet let a jeho tělo mluví hlasitěji než jakýkoli komentátor. Otázka už nezní, jestli je stále talentovaný. Zní, jestli mu talent ještě stačí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner