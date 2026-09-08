První Čech s plným stipendiem na americký fotbal. Dvacetiletý Bílý popsal, čím si v NCAA musel projít

V květnu 2026 nasedl Matyáš Bílý do letadla směr Severní Dakota. V kapse měl nabídku, jakou podle dostupných českých zdrojů žádný tuzemský hráč amerického fotbalu před ním nedostal: plné atletické stipendium na univerzitě v NCAA Division II. O čtyři měsíce později, po dvou odehraných zápasech za Minot State Beavers, měl na kontě pět zachycených přihrávek pro 57 metrů (62 yardů) a vedl týmové statistiky v recepcích.
Příběh ale nezačal v Americe. Začal v kanceláři trenérů Prague Lions, kteří jednoho dne rozeslali Bílého herní sestřihy svým kontaktům za oceánem. Následovaly videohovory s hlavním koučem Minot State, osobní účast na kempu a nakonec nabídka, která pokrývá školné, ubytování i stravu. Zní to jako scénář filmu. Jenže za každou scénou stojí měsíce práce, administrativa a rozhodnutí, která většina patnáctiletých kluků v Česku neudělá.
Z pražského hřiště přes videohovory na americký roster
Bílý hrál za Prague Lions v European League of Football jako wide receiver. Klíčový impuls přišel od trenérského štábu Lions, lidí s vlastní zkušeností z amerických univerzit. Ti vytipovali hráče, natočili a sestříhali jeho nejlepší akce a rozeslali je do zámoří. Jeden z kontaktů vedl do Minotu, malého města na severu Severní Dakoty s univerzitou o zhruba třech tisících studentech.
Následovalo několik videohovorů s koučem. Pak pozvánka na kemp. A po kempu nabídka plného stipendia, v Division II poměrně vzácná věc, protože celý fotbalový tým má k dispozici jen 36 stipendijních ekvivalentů, které trenér rozděluje mezi desítky hráčů. Většina dostane částečnou podporu. Bílý dostal plný balíček, což podle NCAA znamená školné a poplatky, bydlení a stravu.
Co stipendium kryje, a co ne
Romantická představa „všechno zadarmo“ naráží na realitu. Bílý sám potvrdil, že letenky si hradí ze svého. Pro zahraničního studenta na Minot State je navíc povinné zdravotní pojištění za zhruba 57 000 Kč ročně. Škola uvádí celkové roční náklady pro mezinárodního studenta přes půl milionu korun. Pokud stipendium pokrývá jádro definované NCAA (školné, bydlení, jídlo), zůstávají na studentovi osobní výdaje, doprava a pojištění.
Přesnou interní skladbu Bílého balíčku veřejně nikdo nezveřejnil. Podstatné je, že i s těmito vedlejšími náklady jde o příležitost, kterou si běžný český student sportu nemůže dovolit odmítnout.
Tři týdny, které změnily měřítko
Po příletu do Minotu čekal Bílého třítýdenní předsezonní kemp. Sám ho označil za nejtěžší věc, jakou ve sportu zažil. Pět týmových tréninků týdně, tři posilovny, denní taktické porady, sobotní zápasy, a do toho studium financí, oboru, který si vybral sám.
Výsledek? V prvních dvou zápasech sezony 2026 naskočil do rotace na pozici wide receivera a strávil na hřišti většinu herního času. Jeho pět zachycených přihrávek pro 57 metrů (62 yardů) ho řadilo na špici týmových statistik Minot State. Pro freshmana z Evropy mimořádný vstup.
Sám přitom srovnává úrovně opatrně: individuální schopnosti amerických hráčů jsou podle něj asi lepší, ale Prague Lions mají výhodu zkušených dospělých mužů a mohutných lajn. Hypotetický vzájemný zápas by prý klidně mohl být vyrovnaný.
Návod, nebo výjimka?
Bílého cesta je první dobře zdokumentovaný případ, jak se z české scény přes klubové kontakty dostat k plnému stipendiu v NCAA. Už dříve se objevilo jméno Petra Boháčka jako prvního Čecha hrajícího americký fotbal na americké univerzitě, ale o plném stipendiu v jeho případě zmínky chybí.
Pro dalšího českého hráče, který by chtěl Bílého cestu zopakovat, vypadá praktický checklist takto:
- Kvalitní herní sestřih a měřitelné výkony v domácí soutěži
- Trenérské kontakty a aktivní doporučení směrem k americkým školám
- Registrace v NCAA Eligibility Center, splnění 16 povinných předmětů a minimálního průměru 2,2 GPA
- Doložení maturity, jazykového testu, finančních podkladů a vízové dokumentace
- Komunikace s koučem, ideálně zakončená osobní účastí na kempu
Každý z těchto bodů je filtr. Projít všemi vyžaduje roky přípravy, angličtinu na akademické úrovni a ochotu opustit komfortní zónu v patnácti, ve věku, kdy Bílý přestal jezdit na snowboardu a začal zimní měsíce věnovat fyzické přípravě na fotbal.
Bílý zmiňuje, že na jaře do Minotu jezdí skauti z NFL, konkrétně z Browns a Vikings. Cesta z Division II na draft existuje, byť je statisticky úzká. Ale před rokem a půl byla úzká i cesta z Prahy do Minotu, a ta už je za ním.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta