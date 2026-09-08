Dvě hlavičky česneku a dvě feferonky. Zahrádkáři říkají, že po jedné aplikaci slimáci zmizí nadobro

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Dvě hlavičky česneku a dvě feferonky. Zahrádkáři říkají, že po jedné aplikaci slimáci zmizí nadobroPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Pokud slimáci neustále napadají vaši zahradu, začněte proti nim bojovat vychytrale. Skvěle vám pomůže vývar z česneku a feferonky.
jak na slimáky
Zdroj: Depositphotos
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