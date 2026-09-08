Bývalý bundesligový hráč Ruman pojmenoval hlavní problém Sparty. Priske se podle něj mýlí, ale zvládne to otočit

Brian Priske po porážce 0:2 v Mladé Boleslavi mluvil o špatných rozhodnutích na míči, o chybějící průnikovce a poslední kvalitě v zakončení. Trenér, který Spartě přivezl titul i double, hledal klíč k nápravě v útočné fázi. Jenže Petr Ruman, expert iSportu a bývalý hráč Mainzu a Greuther Fürthu se 210 starty v německém profesionálním fotbale, se na problém dívá z opačného konce hřiště. A jeho diagnóza sedí na sparťanská čísla nepříjemně přesně.
Dvě diagnózy, jedno mužstvo
Priske po Boleslavi popsal frustraci z vlastního týmu: 67 % držení míče, nula střel na bránu, xG pouhých 0,80 proti 1,47 domácích. Trenér viděl sterilní útok, který nedokáže prorazit hluboký blok. Podobně argumentoval po porážce v Hradci Králové, kde Sparta inkasovala dvakrát v úvodu a zbytek zápasu marně dobývala.
Ruman jde proti. Podle jeho komentáře na iSportu má Sparta dost ofenzivního talentu na to, aby gól dala. Problém je jinde: zbytková obrana, reakce po ztrátě míče a lehkovážnost v dohrávání defenzivních akcí. Nejde jen o stopery. Jde o celé mužstvo, které podle Rumana nechodí do obranných soubojů na sto procent. „V nejhorším zápase musíte odehrát zápas bez branek,“ shrnuje svou tezi.
Čísla, která dávají Rumanovi za pravdu
Stačí srovnat dvě sezony. V základní části ročníku 2025/2026 Sparta inkasovala 33 gólů ve 30 zápasech, tedy 1,10 gólu na utkání. Teď, po sedmi kolech nové sezony, je bilance 13:12 a průměr vyskočil na 1,71 inkasovaného gólu za zápas. Rozdíl plus 0,61 gólu na zápas je obrovský. A jediné čisté konto za sedm kol říká, že obranná stabilita, na které Priske kdysi stavěl titulové tažení, se rozpadla.
|Ukazatel
|2025/2026 (30 kol)
|2026/2027 (7 kol)
|Inkasované góly/zápas
|1,10
|1,71
|Čistá konta
|—
|1
|Body
|—
|9 (10. místo)
|Ztráta na lídra
|—
|8 bodů
Sparta nepůsobí jako tým bez ofenzivního talentu. Třináct vstřelených gólů v sedmi zápasech je slušný výkon. Jenže co si útok vytvoří, obrana vzápětí smaže. Zápas v Boleslavi to ukázal v koncentrované podobě: Priske dopředu věděl, že soupeř bude hrát přes vysokého útočníka Yusufa, přes druhé míče a rychlé přechody. Sparta to přesto nezvládla ubránit.
Bohorovnost, ne neschopnost
Ruman používá slovo, které rezonuje: bohorovnost. Nejde o taktickou neschopnost ani o slabý kádr. Jde o mentální kázeň uvnitř taktické struktury. Priske sám po Hradci připustil, že příčinou mohla být nedostatečná soustředěnost, nepřipravenost, nebo arogance. Když to řekne trenér o vlastním mužstvu, je to víc než novinářská spekulace.
Amplituda výkonů to potvrzuje. Sparta dokáže porazit Lyon a rozstřílet Teplice, ale o pár dní později daruje soupeři dva góly v úvodu a zbytek zápasu bezradně tlačí na bránu. Proměnná není kvalita kádru. Proměnná je rychlost přepnutí po ztrátě a ochota každého hráče (včetně ofenzivních) dohrát obrannou akci do konce.
Kolik času Priske ještě má
Po porážce v Hradci fanoušci nahlas volali po změně na lavičce. Priske převzal plnou odpovědnost, což je v jeho případě víc než fráze. Muž, který se na Letnou vrátil jako strategická volba vedení po angažmá ve Feyenoordu, ví, že jeho kredit není nekonečný. Ruman přesto věří, že trenér i realizační tým mají kvalitu situaci otočit. Veřejné ultimátum nepadlo a matematicky je osmibodová ztráta po sedmi kolech smazatelná.
Jenže čas se krátí. Nejbližší přirozený mezník je série zápasů po reprezentační pauze. Pokud Sparta nezlepší vstupy do utkání, nezačne okamžitě přepínat po ztrátě a nepřestane rozdávat laciné góly, debata „útok versus obrana“ se rozhodne sama. Ve prospěch Rumanovy diagnózy.
Až se Letná příště postaví k výkopu, stačí sledovat čtyři věci: první čtvrthodinu, počet hráčů za míčem při vlastním útoku, reakci ofenzivních hráčů po ztrátě a bránění druhých míčů. Tam se skrývá odpověď, kterou Priske hledá v útočné fázi, a Ruman už dávno vidí na druhé straně hřiště.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner