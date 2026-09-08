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Bývalý bundesligový hráč Ruman pojmenoval hlavní problém Sparty. Priske se podle něj mýlí, ale zvládne to otočit

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Dvanáct inkasovaných gólů v sedmi zápasech, jediné čisté konto a osmibodová ztráta na Slavii. Čísla mluví jasně.
Bývalý bundesligový hráč Ruman pojmenoval hlavní problém Sparty. Priske se podle něj mýlí, ale zvládne to otočit

Bývalý bundesligový hráč Ruman pojmenoval hlavní problém Sparty. Priske se podle něj mýlí, ale zvládne to otočit

Zdroj: AC Sparta Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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