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Půl lžičky jedlé sody v litru vody a housenky zmizí ze zahrady za týden. Většina zahrádkářů přitom sahá po drahé chemii

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Aby vám housenky nezlikvidovaly na zahradě celou úrodu, vytáhněte proti nim do boje díky obyčejné jedlé sodě. Zbavíte se jich opravdu levně.
Housenky na zelenině

Housenky na zelenině

Zdroj: Tom Phillips / Creative Commons / CC BY-NC 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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